Varenne: la leggenda italiana che ha fatto la storia dell'ippica, il trotto da rincorrere

Varenne, il “Capitano”, è una leggenda dell’ippica che con il suo talento ha raggiunto i vertici dello sport internazionale, conquistando il cuore degli appassionati in tutto il mondo. Nonostante il nome derivi da una celebre via francese, è l’emblema dell’orgoglio italiano nel trotto.

Perché Varenne è considerato il cavallo più vincente di tutti i tempi

Varenne è considerato il cavallo più vincente di tutti i tempi per l’impatto straordinario che ha avuto sul trotto internazionale, unendo risultati sportivi e continuità di rendimento. Cavallo italiano e simbolo dell’eccellenza nazionale, affiancato dal suo storico driver Giampaolo Minnucci, ha saputo imporsi come riferimento assoluto diventando così un’icona capace di segnare un’epoca.

I numeri di una carriera senza precedenti

I numeri della carriera di Varenne: in 73 corse disputate ha ottenuto 62 vittorie una percentuale di successi rarissima nel panorama del trotto mondiale. A questi risultati si aggiungono piazzamenti costanti nelle gare di massimo livello a conferma di una continuità di rendimento.

Premi vinti e valore economico della carriera

Il successo di Varenne si riflette anche nel valore economico della sua carriera. Il campione ha totalizzato €6.035.665 di premi vinti, collocandosi tra i cavalli più remunerativi di sempre.

Il confronto con gli altri grandi campioni del trotto

Il confronto con gli altri grandi campioni del trotto rafforza ulteriormente la grandezza di Varenne. Nel corso della storia, cavalli come Ourasi, Mack Lobell, Muscles Yankee e Moni Maker hanno segnato epoche diverse del trotto internazionale, imponendosi per talento e risultati. Tuttavia, nessuno di loro è riuscito a concentrare nell’arco delle proprie carriere una combinazione di vittorie e rendimento economico paragonabile a quella di Varenne.

Chi sono gli altri campioni del trotto

Nel panorama del trotto internazionale non sono mancati cavalli capaci di segnare la storia. Ourasi, dominatore degli anni Ottanta, è stato uno dei più grandi interpreti della disciplina grazie alle quattro vittorie nel Prix d’Amérique e a una carriera che gli ha permesso di superare i 3,4 milioni di euro di guadagni. Mack Lobell, protagonista sia negli Stati Uniti sia in Europa, ha saputo imporsi nelle due competizioni più prestigiose del circuito, il Prix d’Amérique e l’Elitloppet, chiudendo la carriera con circa 3 milioni di euro. Muscles Yankee, celebre soprattutto nel contesto americano, ha conquistato l’Hambletonian ed è stato nominato Cavallo dell’Anno negli Stati Uniti. Totalizzando una cifra pari a circa 1,9 milioni di euro. Moni Maker, infine, rappresenta uno dei casi più iconici della storia del trotto moderno: capace di vincere sia in Europa sia negli Stati Uniti, con successi anche nel Prix d’Amérique e nell’Elitloppet, ha raggiunto guadagni complessivi di circa 5 milioni di euro, diventando una delle cavalle più vincenti di sempre. Il confronto con questi campioni mette in evidenza come il talento di Varenne sia difficilmente replicabile, rafforzando il suo status nella storia del trotto.