Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ippica, Trotto: domenica a Firenze l’80° edizione del Gran Premio Duomo

All’ippodromo Visarno-Cesare Meli dieci campioni al via si sfideranno nello storico Gruppo I dal respiro internazionale
1 min
FIRENZE - Domenica 15 marzo l’ippodromo del Visarno - Cesare Meli di Firenze sarà teatro dell’ottantesima edizione del Gran Premio Duomo (Gruppo 1, €165.000), tra gli appuntamenti più antichi e di spicco dell’ippica italiana, una prova sul miglio che vedrà dieci eccellenti cavalli al via e che quest’anno rinnova con forza il suo respiro internazionale grazie alla presenza dei top drivers svedesi Björn Goop e Magnus A. Djuse, pronti a sfidare le migliori guide di casa nostra, tra le quali Antonio Di Nardo e Alessandro Gocciadoro, quest’ultimo alla guida del detentore del titolo Dany Capar, garantendo un confronto tecnico che promette scintille sin dallo stacco della macchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ippica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS