Ippica, Firenze: Dany Capar straripante, l’80° Gran Premio Duomo è ancora suo

FIRENZE – Dany Capar si riconferma campione del Gran Premio Duomo di Firenze . Il figlio di Exploit Caf, che lo scorso anno aveva già conquistato il titolo sempre con la guida di Alessandro Gocciadoro , sesta da driver) e la proprietà di Leonardo Cecchi, si è ripetuto a distanza di dodici mesi nell’ottantesima edizione della grande classica di trotto con una prestazione che non ha ammesso alcuna interferenza dai pur agguerriti avversari. In testa sin dallo stacco della macchina e poi via andare con 42.6 per i primi 600 metri 1.11.0 netti e chiusura ancora in piena spinta con 41.8 per gli ultimi 600 metri il che significa una media di 1.10.5 al km che eguaglia il record della corsa stabilito da Urlo dei Venti nel 2018 .

Raggiante Alessandro Gocciadoro alla settima vittoria da trainer (sesta da driver) in questa corsa. “Il cavallo era pronto abbiamo sperimentato l’impostazione con il freno visto che nelle ultime prove aveva buttato via qualche buon risultato mancandogli un po’ di appoggio”.

Ottimo secondo posto per Banderas Bi con Roberto Vecchione, mentre al terzo si è piazzata una stratosferica Funny Gio (Antonio Di Nardo) che ha girato tutta strada all’esterno ed ha trovato ancora le energie per conservare comunque un buon piazzamento. Per i primi tre al traguardo anche l’invito al prossimo Gran premio lotteria di Agnano.

Carlo Meli, AD della San Felice, la società di gestione dell'ippodromo del Visarno Cesare Meli: "Una giornata ben riuscita, sia dal punto di vista di presenze di pubblico che di cavalli, che segna l'inizio delle corse di Gruppo 1 al trotto in Italia. La corsa ha confermato la sua tradizione, con la partecipazione dei migliori cavalli italiani anziani sul miglio, e la voglia di diversi allenatori e driver stranieri di poter tornare a correre sul nostro anello".