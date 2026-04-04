Ippica, Torino: Gran Premio Costa Azzurra e Derby dei 4 anni, è grande trotto internazionale il 6 aprile a Vinovo

TORINO - Nove corse e oltre 700mila euro di montepremi complessivo. I numeri non raccontano sempre tutto, ma questa volta bastano per capire che la giornata di lunedì 6 aprile all'Ippodromo di Vinovo sarà imperdibile. Al centro del programma, con la prima prova alle 14:30 e ingresso gratuito per tutti, il tradizionale Gran Premio Costa Azzurra , giunto alla sua 63^ edizione , e il Derby dei 4 anni ANACT Stakes+ - Gran Premio Città di Torino, Memorial Domenico Toniatti.

Non a caso la Regione Piemonte ha inserito le grandi classiche del trotto tra i “Grandi Eventi” dell’anno, al pari delle ATP Finals di tennis, dell’Open d’Italia di Golf e dei Campionati Europei di volley maschile, e la Città Metropolitana di Torino, che da anni sostiene con il suo patrocinio tutta l'attività dell'ippodromo, lo farà anche nel 2026.

Il Gran Premio Costa Azzurra che rinnova una lunga tradizione cominciata nel 1963. Allora vinse Firestar, un anno fa è toccato a Dany Capar e in mezzo c'è tutto il meglio del trotto mondiale: ben tredici vincitori del Gran Prix d'Amérique, l'eccellenza nel calendario internazionale, sono passati da Vinovo nella storia. Dal 2025 il MASAF - Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha inserito la corsa nell’ “UET ELITE CIRCUIT”, il calendario che riunisce in una unica classifica finale le più importanti corse al trotto europee a cominciare dal Gran Prix d’Amerique, con finale prevista l’11 ottobre prossimo proprio a Vinovo.

Cosa succederà quest'anno sui 1.600 metri che caratterizzano questo Gruppo 1? Una sfida Italia-Francia, come raramente si è visto. Dietro le ali dell'autostarter ci saranno i campioni uscenti delle ultime due edizioni: Banderas Bi, due anni fa, e Dany Capar. Tre gli allievi dei Gocciadoro in prima fila: oltre a lui anche Free Time Jepson, con Andrea Guzzinati che avrà il tifo di casa, e Always Ek. Sempre in prima fila anche Dubhe Prav, pupillo di Filippo Rocca guidato dall'altro 'torinese' Santo Mollo, ma anche due stranieri di spessore: Express D'Arc è di proprietà svedese, ma è stato allevato a Villafranca Piemonte, e il francese Igrec De Celland. In seconda fila gli altri due transalpini, Inmarosa e Jabalpur, con Gabriele Gelormini in sulky.

Di valore assoluto anche le due prove del Derby 4 anni. Tra i maschi i primi due dello schieramento, Giotto Ek e Guglielmo Jet raccolgono i favori del pronostico. Nelle femmine il team Gocciadoro avrà 5 allieve al via, compresa la favorita Glamour Queen.