Firenze, torna la Corsa dell’Arno: è la più antica d’Italia

La corsa

Il grande convegno avrà inizio dalle 15 (apertura alle 13:30, ingresso €5, gratuito per i bambini) con sette corse in programma, e culminerà con la Corsa dell’Arno, prevista alle 18:20, a Firenze prima corsa Listed (le corse riservate ai cavalli migliori) da oltre 20 anni. La corsa di cavalli più' antica d'Italia, grazie al contributo del MASAF, vanta lo status di Handicap Principale, elevato da questo 2026 a Super Handicap, il che si traduce in una moneta complessiva di 55mila euro. Trentuno i "magnifici" che tenteranno di scrivere il loro nome dell'albo d'oro della storica competizione. Alburno è il peso massimo, ha appena vinto a Milano, è forse il miglior fondista italiano, e se non avesse corso a distanza ravvicinata sarebbe stato quello del netto favorito. Bruno Grizzetti, allenatore di Alburno, presenta anche Verso Le Stelle, vincitore del 2025, preparato a puntino per questo obiettivo stagionale; ha 59,5 Kg, lo scorso anno vinse con peso maggiore, e rimane su una prestazione “monstre” a Pisa sui 1600 metri, sul tracciato veloce, che non ne esalta appieno la qualità che possiede. Last Shamardal è l'altro indiziato di lusso della contesa: appartenente ad una nuova e ambiziosa scuderia al cento per cento toscana, la Santa Croce, ha per ammissione della proprietà questa corsa come obiettivo stagionale. Ha saggiato la pista in occasione della sua vittoria di fine marzo mostrando cattiveria agonistica per battere nei pressi del palo con scatto terrificante Madram, che guarda caso ha appena vinto una Listed Race a Milano. Tra gli osservati speciali anche un'altra recente vincitrice a Milano come Aretha Star.

Le iniziative collaterali

Grande galoppo, ma anche moda e solidarietà grazie al concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita”, in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze, un’elegantissima disfida a suon di velette e tese larghe per le signore e i più piccoli, iniziativa nata nove anni fa per raccogliere fondi per “Corri la vita”, l’associazione guidata da Eleonora Frescobaldi impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno e a finanziare progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia. Special Guest della manifestazione Miss Italia in carica, Katia Buchicchio, che sfilerà in pista con le autorità e sarà a disposizione per le foto ricordo con il pubblico. Tra le iniziative collaterali tante aree per il pubblico con DJ set, food-truck, carrozze storiche e i cani del Centro Carabinieri Cinofili. Per i più piccoli ci sarà l’occasione di vivere da vicino cavalli e puledrini e di giocare al villaggio dei gonfiabili.