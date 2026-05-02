Napoli, cresce l'attesa per il 77° Gran Premio Lotteria: i dettagli

NAPOLI - Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani domenica 3 maggio l’Ippodromo di Agnano ospiterà la 77ª edizione del Gran Premio Lotteria , quest'anno avvolta in un'emozione speciale nel ricordo del piccolo Domenico Caliendo . Dal 1947 ad oggi, il Lotteria non è solo una corsa, è un pezzo di storia dello sport: inserita nel selettivo circuito europeo UET Elite Circuit 2026, la classica napoletana rappresenta a pieno titolo una delle quattro corone del Grande Slam mondiale del trotto , un monumento ippico che siede allo stesso tavolo di competizioni assolute come il Prix d'Amérique e l'Elitloppet . All’ombra del Vesuvio sono attesi i migliori interpreti del pianeta: un cast stellare composto da fuoriclasse dai palmares pesantissimi, pronti a sfidarsi in quella che si preannuncia come una delle edizioni più affascinanti e titolate di sempre.

Che sfida

Ventiquattro campioni. Tre batterie. Un solo re incontrastato. Il 77° Gran Premio Lotteria “Memorial Domenico Caliendo” – UET Elite Circuit 2026 | Stage 6 (gruppo 1 per cavalli di ogni Paese di 4 anni ed oltre, € 830.000, 1.600 metri) vedrà 24 cavalli suddivisi nelle tre batterie di qualificazione, ciascuna di 8 cavalli. La Finale sarà affare riservato ai primi tre classificati di ciascuna batteria, la Consolazione per quelli esclusi. Tra i protagonisti più attesi nella batteria “A” ecco Funny Gio, Falco Killer Gar e Dany Capar. Always Ek, vincitore del Lotteria 2025, torna quest'anno ancora con la guida dello svedese Magnus Djuse, inserito nella batteria “B” dove tra gli avversari più pericolosi avrà Cobra Killer Gar, uno dei cavalli italiani più vincenti di sempre sulla mitica pista nera di Vincennes. Nella batteria “C” figura Frank Gio, figlio del campione Face Time Bourbon, vincitore del Lotteria 2021, tra i migliori cavalli allo start che tra gli avversari più insidiosi avrà in batteria Executiv Ek.

Largo ai giovani

Il sorteggio dei numeri di partenza ha assegnato posizioni molto favorevoli soprattutto ai giovani trottatori, quelli che domenica per la prima volta disputeranno la corsa faro del trotto italiano. Funny Gio, la campionessa che a Napoli è imbattuta, ha pescato un promettente numero 3, che molti driver ritengono il migliore. Stesso numero per First of Mind, vincitore del Derby 2024, e anche per Free Time Jepson. Di contro appare lievemente penalizzato Always Ek, il campione in carica che di anni ne ha 10, il doppio. Numeri favorevoli (5) tutto sommato anche per Frank Gio, quarto nell'Amerique, e Falco Killer Gar, altri due attesissimi protagonisti di domani.

Come per le altre due grandi corse del trotto continentale, il Prix d’Amerique e l’Elitloppet, il Lotteria è da sempre considerata più ostica per i cinque anni. Nel terzo millennio solamente in cinque occasioni un “neo anziano” è riuscito ad aggiudicarsi il trofeo al cospetto del Maschio Angioino: Varenne (2000), Gambling Bi (2008), Island Effe (2009), Urlo dei Venti (2018) e Zacon Gio (2020). A distanza di sei anni la storia potrebbe ripetersi, con ben 10 soggetti su 24 appartenenti alla leva 2021, ovvero: Falco Killer Gar, Far West Bi, Fellow Wise As, Finalmente Par, First Of Mind, Fly Top, Follia d’Esi, Frank Gio, Free Time Jepson e Funny Gio. Una pattuglia quanto mai cospicua sul piano numerico, ma soprattutto molto agguerrita su quello tecnico.

Genealogie

Capitolo genealogie. Lo stallone più presente in questa edizione del Lotteria è Face Time Bourbon, con cinque suoi prodotti: Executiv Ek, First Of Mind, Frank Gio, Free Time Jepson e Funny Gio. Tra i 24 campioni al via figurano tre figli di Varenne: Diva del Ronco, Falco Killer Gar e Finalmente Par. L’altro stallone presente con almeno due prodotti è Maharajah. Significativa pure la presenza dei primi due classificati della passata edizione, Always Ek e Executiv Ek, figli (fatto più unico che raro) della stessa fattrice Nike Ek.

Driver e scuderie

Ma il Gran Premio Lotteria non è solo palcoscenico per i migliori trottatori d'Europa, è l'arena definitiva dove si misurano le menti del trotto. Una sfida incrociata all'ultimo respiro tra le letture tattiche dei top driver, i segreti di scuderia degli allenatori e il prestigio dei proprietari più influenti. Nella giornata di domani spiccano i nomi dei migliori protagonisti della scena nazionale e internazionale. Tra i guidatori nostrani attesissimi Alessandro Gocciadoro, Marco Stefani, Roberto Vecchione, Andrea Guzzinati, Gabriele Gelorimini, Enrico Bellei, Antonio Di Nardo, Vincenzo Luongo e Santo Mollo. Tra i grandi interpreti della scena internazionale del sulky il campione in carica svedese Magnus Djuse e i francesi Nicolas Bazire e Matthieu Abrivard. Una sfida a distanza anche tra proprietari, come quelli di Executive Ek, la scuderia Biasuzzi Srl di Maurizio Biasuzzi e la Pink and Black dei fratelli Miccichè, la Scuderia Santese di Renato Santese, proprietario di Fly Top e Dats Tore, la Scuderia Effebi di Fabio Bruno, proprietario di Always Ek, fino alla Incolinx di Diego Romeo, proprietario di Cobra Killer Gar.

Il programma

Alle ore 11.00 al via la lunga giornata del gran premio con la celebrazione della Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Emerito di Napoli S.E. Cardinale Crescenzio Sepe. Dalle ore 13.00 il saluto al pubblico dei guidatori dei cavalli partecipanti al gran premio e l’inizio delle attività previste sul grande palco a centro pista.

Alle 13.45 inizio corse con la prima in palinsesto, trotto montato Premio Ussi Unione Stampa Sportiva Italiana. Alle 14.20, alle 14.50 e alle 15.20 le tre batterie del gran premio come 2^, 3^ e 4^ corsa, i due gp Regione Campania alle ore 15.55 e 16.28 (femmine e maschi, gr.2, per cavalli europei di 4 anni sui 2100 metri e € 66.000 cad.). Consolazione 77° Gran premio Lotteria, 7° corsa ore 17.05 e Finale del 77° Lotteria Memorial Domenico Caliendo con la cerimonia in ricordo del piccolo alla presenza dei genitori e della 8° corsa ore 17.50 in diretta su RAI Sport.

Oltre alle corse, il parco offrirà rievocazioni storiche di grande fascino, come il corteo seicentesco degli Sbandieratori Città Regia e le eleganti evoluzioni equestri della Real Cavallerizza di Napoli. Le famiglie potranno godersi una ricca area animazione con magia, spettacoli circensi, gonfiabili e mascotte dedicate all'intrattenimento dei più piccoli. A completare l'esperienza di festa per il grande pubblico, numerosi food truck e punti ristoro saranno dislocati in tutta l'area verde.