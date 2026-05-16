Versilia Horse Show, Rhomberg regina del Grand Prix tra sport, lifestyle e pubblico record a Lido di Camaiore

È ancora un’amazzone a firmare il successo nel Grand Prix, dotato di un montepremi di 309mila euro. Protagonista di una prestazione impeccabile è stata la 33enne austriaca Katharina Rhomberg, che in sella a Colestus Cambridge ha completato un doppio percorso netto fermando il cronometro del barrage a 36.54 secondi, conquistando così il suo primo Gran Premio in un CSI5*. Lido di Camaiore si è trasformata in questi giorni in un palcoscenico internazionale del salto ostacoli, con diciannove nazioni rappresentate e un parterre di altissimo livello, che ha visto la presenza del campione europeo in carica Richard Vogel e il debutto del Principato di Monaco con Inigo Lopez de la Osa Franco, tra i giovani talenti più osservati del circuito. Tra pineta e mare, il Parco Bussola Domani ha offerto uno scenario naturale unico, accompagnando ogni giornata di gara. Accanto alle competizioni, il villaggio ha registrato un flusso costante di visitatori, con famiglie e curiosi alla prima esperienza nel mondo equestre, tra aree relax, hospitality e attività collaterali. Più ancora del livello tecnico delle prove, a emergere è stata la capacità della manifestazione di costruire un’esperienza trasversale, in grado di avvicinare nuovo pubblico e trasformare il concorso in un appuntamento lifestyle, oltre la sola dimensione sportiva.

"Questa edizione ha mostrato una partecipazione continua e molto sentita – ha commentato Maria Vittoria Niccolai, event director del Versilia Horse Show –. Non solo appassionati, ma anche tante famiglie e nuovi visitatori che hanno vissuto da vicino un’atmosfera unica tra sport, intrattenimento e valorizzazione del territorio". Sulla stessa linea la sintesi del pensiero dei soci fondatori di Italian Champions Tour, Guido Grimaldi e Riccardo Boricchi: "Il passaggio al CSI5* rappresentava una sfida importante e ambiziosa. La risposta di questi giorni conferma la solidità del progetto e la capacità dell’evento di unire sport di altissimo livello, accoglienza e valorizzazione del territorio, contribuendo a posizionare la Versilia sempre più al centro del panorama equestre internazionale".

Matteo Sovera, Brand Director di Longines, ha sottolineato: "Il Versilia Horse Show incarna pienamente i valori del nostro brand: precisione, eleganza e performance. Sostenere un evento di questo livello significa celebrare l’eccellenza sportiva in un contesto unico, dove il tempo e il gesto atletico diventano esperienza e racconto". Soddisfazione anche per Anoushka Borghesi, Direttrice Globale della Comunicazione Giorgio Armani: "Il Versilia Horse Show sta ormai diventando un appuntamento immancabile, capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più ampio, grazie alla qualità delle gare e dell’organizzazione, ma soprattutto al livello delle amazzoni e dei cavalieri. Questa collaborazione, per il secondo anno consecutivo, conferma la nostra attenzione verso lo sport e la volontà di continuare a esplorarne ambiti sempre nuovi. La Versilia si conferma poi luogo d’elezione che richiama il grande amore del signor Armani per questa terra, che ha sempre dichiarato, dimostrandolo anche concretamente lo scorso anno con l’acquisto della Capannina".

Giorgio Mattei, Vice Presidente di NEXT Yacht Group, invece ha sottolineato: "Siamo estremamente soddisfatti della nostra partecipazione al Versilia Horse Show. Eventi di questo livello rappresentano un contesto naturale per i nostri brand AB Yachts e Maiora, da sempre espressione di eleganza senza tempo, tradizione e innovazione. Ciò che abbiamo particolarmente apprezzato è stata l’atmosfera autentica che si respirava durante l’evento: una disciplina sportiva ed al tempo stesso rigorosa e genuina, capace di trasmettere valori profondi quali eleganza, impegno, rispetto e passione — valori pienamente allineati con quelli della nostra azienda, sui quali fondiamo da sempre il nostro impegno quotidiano e che riteniamo imprescindibili per portare avanti con successo il nostro lavoro. La presenza di numerosi giovani atleti e famiglie ha reso il contesto ancora più speciale, contribuendo a creare un’esperienza di grande valore umano, oltre che relazionale".