Milano, presentato a San Siro il 143° Derby Italiano

MILANO - È stato presentato questa mattina a Milano , nell’ambito della conferenza stampa dei grandi eventi in calendario della stagione ippica dell’ Ippodromo Snai San Siro , il 143° Derby Italiano . La madre di tutte le corse, la più prestigiosa del panorama nazionale del galoppo riservata ai cavalli purosangue di 3 anni e considerata il “Nastro Azzurro” dell’ippica italiana, si terrà martedì 2 giugno sulla pista dell’impianto milanese, che per questa edizione ospiterà l'appuntamento tradizionalmente legato a Capannelle (causa la temporanea indisponibilità), suo abituale palcoscenico. Una grande giornata di sport per celebrare la Festa della Repubblica, che vedrà in cartellone l’altrettanto prestigioso Premio Presidente della Repubblica, prova di Gruppo 3 intergenerazionale di alto livello per cavalli anziani, 4 anni ed oltre, che si confronteranno sulla distanza dei 1.800 metri. Grande sport, ma anche tanto intrattenimento per il pubblico di tutte le età: ad accompagnare la programmazione ippica, musica, animazione per i più piccoli e tante attività in un’area museale a cielo aperto. La Palazzina del Peso dell'Ippodromo di San Siro ha ospitato una conferenza stampa che è divenuta anche occasione per ribadire il percorso di crescita che sta interessando il settore ippico italiano, con l’Ippodromo di San Siro sempre più punto di riferimento nazionale della grande ippica, grazie a un calendario di eventi di richiamo internazionale e a una progettualità orientata ad ampliare il pubblico e le occasioni di fruizione della struttura. Un’evoluzione che punta a rendere l’ippodromo uno spazio aperto e contemporaneo, capace di unire sport, intrattenimento, musica e cultura. Presenti alla conferenza il Direttore Generale per l’ippica del MASAF Remo Chiodi, Roberto Di Fonzo, CEO Flutter SEA, e Marco Chantre Bompiani, Racetracks & Asset Development Senior Director Flutter SEA.

Remo Chiodi - Direttore Generale per l’Ippica del MASAF - ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori per accompagnare il settore in una fase di evoluzione e modernizzazione: “La qualità degli impianti, degli investimenti infrastrutturali e dell’offerta sportiva rappresenta un elemento centrale per rendere l’ippica sempre più attrattiva e competitiva in una logica di sinergica partnership tra pubblico e privato, Realtà come l’Ippodromo di San Siro dimostrano come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, preservando il valore storico dell’ippica ma aprendola anche a nuovi pubblici e nuove opportunità”. Ha evidenziato, inoltre, come l’assegnazione del Derby Italiano a Milano e l’appuntamento annuale con le Oaks d’Italia rappresentino “un’opportunità per tutto il movimento ippico nazionale”, valorizzando un impianto oggi in grado di garantire “standard organizzativi, tecnici e infrastrutturali di altissimo livello anche in chiave internazionale. Il MASAF intende estendere gli sforzi di Flutter SEA per rendere lo spettacolo ippico coinvolgente ed emozionante”.



Marco Chantre Bompiani - Racetracks & Asset Development Senior Director Snai - ha raccontato come l’Ippodromo Snai San Siro rappresenti oggi “un’eccellenza dal punto di vista ippico”, pronta però ad aprirsi sempre di più a nuovi pubblici e a una fruizione continuativa degli spazi. “Vogliamo che l’Ippodromo diventi una location dove poter venire tutti i weekend per passare una giornata, non un luogo da vivere solo durante i grandi eventi”, ha affermato Chantre Bompiani. “Qui si viene per le corse, ma anche per stare insieme, fare sport, ascoltare musica, vivere esperienze e trascorrere del tempo in uno dei polmoni verdi più belli di Milano”. Il manager ha inoltre ricordato i risultati già ottenuti nei primi mesi del 2026 grazie alla partecipazione dell’Ippodromo Snai San Siro a importanti iniziative culturali come le Giornate FAI di Primavera, MuseoCity e Piano City Milano, che hanno portato migliaia di visitatori all’interno della struttura, confermando il crescente interesse dei cittadini nel riscoprire un patrimonio di oltre un secolo di storia.



Grande attenzione è stata dedicata all'intera stagione ippica e ai principali appuntamenti in calendario: oltre al Derby Italiano del 2 giugno, infatti, è grande l’attesa pure per le Oaks d’Italia in programma il prossimo 21 giugno, altra prestigiosa corsa clou del panorama nazionale e internazionale. Durante queste giornate il pubblico potrà vivere un’esperienza pensata non soltanto per gli appassionati di ippica, ma anche per famiglie, giovani e cittadini, grazie a un programma ricco di attività con animazione per i più piccoli, musica, intrattenimento e percorsi culturali a cielo aperto.