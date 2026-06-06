Merano, domani a Maia la 18ª Gran Corsa Siepi d’Italia
MERANO – Grande attesa a Merano per la diciottesima edizione della Gran Corsa Siepi d’Italia, Gruppo 2 sui 4.000 metri e prima grande classica della stagione in ostacoli del nostro Paese. Nove i pretendenti al titolo per una competizione che in diciotto anni ha collezionato un albo d’oro di assoluto prestigio, e che anche quest’anno si presenta con un campo partenti di assoluta qualità. Su tutti spicca la coppia targata Aichner formata da Mauricius, il campionissimo che in Italia sulle siepi ha scritto la miglior storia dell’ultimo lustro di attività, e da Kaja, la forte femmina laureata lo scorso autunno regina della Gran Corsa Siepi di Merano e quest’anno della omologa prova pisana. I due hanno confermato il loro stato di forma con una prova d'autore nell'ultimo test in pista.
Mauricius ha conquistato la Gran Siepi d’Italia nel 2023. Nel 2024 e nel 2025 è arrivato secondo, rispettivamente dietro Natam e Cabot Cliffs. E sarà proprio Cabot Cliffs lo sfidante del duo di Josef Aichner: il solido sauro allenato da Christian von der Recke è un globetrotter europeo di assoluto livello, che a Maia ha siglato la Gran Siepi d’Italia della passata edizione, oltre a un terzo posto nel 2022 (dietro Zanini e Mauricius) e a un secondo posto nel 2025 nella Gran Corsa Siepi di Merano (dietro Kaja). Le sue grandi qualità anche in piano gli hanno permesso di perfezionare il rientro a Maia imponendosi in un handicap di spessore a Dortmund, nonostante una scala dei pesi particolarmente severa.
L’intero campo di questa Gran Siepi è interessante: Naruto, 7 anni tedesco allenato da Pavel Vovcenko, è il vincitore della Gran Corsa Siepi di Clairefontaine 2025. Mes Ailes, di Kamil Vocetka, è stato terzo di Kaja e Cabot Cliffs nella Gran Siepi di Merano 2025. Colonius, di Vaclav Vocetka, tenta la partita dopo successi in condizionate su diverse piste europee. Night Stalker, per Andrea Manuele, e Jony B Good, per Matteo Bonetti, sono entrambi piaciuti nella prova di preparazione vinta da Mauricius. Sopran Mistery è l’accompagnatore di Mauricus e Kaja.
La riunione inizierà alle 15.40 e la sesta ed ultima corsa sarà alle 18.35. Buona la media partenti di oltre 8 per ciascuna delle sei corse in programma. L’appuntamento più atteso sarà ovviamente la Gran Corsa di Siepi d’Italia (prevista per le 18:00), ma in ostacoli si correrà quattro volte, tre in siepi e una in steeple, mentre due saranno le prove in piano, come sempre riservate ad amazzoni e gentlemen, con distanze sui 1.400 e sui 2.200 metri.