Merano, domani a Maia la 18ª Gran Corsa Siepi d’Italia

MERANO – Grande attesa a Merano per la diciottesima edizione della Gran Corsa Siepi d’Italia , Gruppo 2 sui 4.000 metri e prima grande classica della stagione in ostacoli del nostro Paese. Nove i pretendenti al titolo per una competizione che in diciotto anni ha collezionato un albo d’oro di assoluto prestigio, e che anche quest’anno si presenta con un campo partenti di assoluta qualità. Su tutti spicca la coppia targata Aichner formata da Mauricius , il campionissimo che in Italia sulle siepi ha scritto la miglior storia dell’ultimo lustro di attività, e da Kaja , la forte femmina laureata lo scorso autunno regina della Gran Corsa Siepi di Merano e quest’anno della omologa prova pisana. I due hanno confermato il loro stato di forma con una prova d'autore nell'ultimo test in pista.

Mauricius ha conquistato la Gran Siepi d’Italia nel 2023. Nel 2024 e nel 2025 è arrivato secondo, rispettivamente dietro Natam e Cabot Cliffs. E sarà proprio Cabot Cliffs lo sfidante del duo di Josef Aichner: il solido sauro allenato da Christian von der Recke è un globetrotter europeo di assoluto livello, che a Maia ha siglato la Gran Siepi d’Italia della passata edizione, oltre a un terzo posto nel 2022 (dietro Zanini e Mauricius) e a un secondo posto nel 2025 nella Gran Corsa Siepi di Merano (dietro Kaja). Le sue grandi qualità anche in piano gli hanno permesso di perfezionare il rientro a Maia imponendosi in un handicap di spessore a Dortmund, nonostante una scala dei pesi particolarmente severa.

L’intero campo di questa Gran Siepi è interessante: Naruto, 7 anni tedesco allenato da Pavel Vovcenko, è il vincitore della Gran Corsa Siepi di Clairefontaine 2025. Mes Ailes, di Kamil Vocetka, è stato terzo di Kaja e Cabot Cliffs nella Gran Siepi di Merano 2025. Colonius, di Vaclav Vocetka, tenta la partita dopo successi in condizionate su diverse piste europee. Night Stalker, per Andrea Manuele, e Jony B Good, per Matteo Bonetti, sono entrambi piaciuti nella prova di preparazione vinta da Mauricius. Sopran Mistery è l’accompagnatore di Mauricus e Kaja.

La riunione inizierà alle 15.40 e la sesta ed ultima corsa sarà alle 18.35. Buona la media partenti di oltre 8 per ciascuna delle sei corse in programma. L’appuntamento più atteso sarà ovviamente la Gran Corsa di Siepi d’Italia (prevista per le 18:00), ma in ostacoli si correrà quattro volte, tre in siepi e una in steeple, mentre due saranno le prove in piano, come sempre riservate ad amazzoni e gentlemen, con distanze sui 1.400 e sui 2.200 metri.