Padova, il Gran Premio Ivone Grassetto ha il suo campo partenti

Il campo partenti di sabato prossimo al Breda si presenta estremamente competitivo, guidato in prima fila dalla velocità di Dana Ek (P.Gubellini) e dalla regolarità di Ernesto Spritz (A.Farolfi), affiancati dalla potenza di Dylan Dog Font (R.Vecchione). Attenzione particolare per Click Bait (F.Esposito), specialista della pista piccola forte del miglior record e del montepremi più ricco, e al detentore del titolo Dubhe Prav (S.Mollo), altro esperto del tracciato, mentre Firmamento St (M.Stefani) chiude lo schieramento interno come elemento meno titolato. In seconda fila, l’interesse si concentra su Dali Prav (R.Legati), già vincitore della corsa, e sui due estremi opposti per rendimento: Flash Np (F.Pisacane), meno vincente del gruppo, e Dany Capar (A.Gocciadoro), che vanta invece il maggior numero di successi in carriera. Ecco i partenti dichiarati:

1. DANA EK – P.GUBELLINI

2. ERNESTO SPRITZ – A. FAROLFI

3. DYLAN DOG FONT – R.VECCHIONE

4. CLICK BAIT – F. ESPOSITO

5. DUBHE PRAV – SANTO MOLLO

6. FIRMAMENTO ST – M.STEFANI

7. DALI PRAV – RENE’ LEGATI

8. FLASH NP – F.PISACANE

9. DANY CAPAR – A.GOCCIADORO

Il Gran Premio Ivone Grassetto rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario padovano e promette ancora una volta grande agonismo e spettacolo in pista, in una cornice unica sotto le luci delle corse serali. Non solo grande ippica: la serata sarà anche un’occasione perfetta per trascorrere qualche ora di svago e relax all’Ippodromo di Padova. Per il pubblico sarà infatti protagonista anche il nuovo giardino estivo, uno spazio pensato per vivere l’atmosfera delle serate estive tra convivialità, musica, divertimento e passione sportiva. Famiglie, appassionati e curiosi potranno godersi una notte speciale in un ambiente accogliente e coinvolgente, dove sport e intrattenimento si incontrano.