Montecatini, Iridio sbanca il Sesana: vittoria e record nel Premio Scuderia Big David

MONTECATINI – Serata spettacolo all’Ippodromo Sesana di Montecatini, dove ieri sera è andato in scena il convegno di trotto per l’undicesima uscita stagionale. Programma con sette prove in cui spiccava a livello tecnico la condizionata per cavalli di 3 anni sulla breve distanza valida come Premio Scuderia Big David. Il favorito giocato Impeto Grim sbagliava dopo mezzo giro finendo squalificato ma, errore a parte, oggi sarebbe stato complicato per chiunque battere un Iridio in versione-super: alla prima uscita per il training di Marjo Natynki, e affidato a Enrico Bellei, il figlio di Father Patrick tirava fuori una prestazione notevole entrando in tutti i parziali: sistematosi secondo alle spalle del battistrada Imprevedibile Eos, il portacolori della scuderia Regina Horse si sbarazzava del battistrada già sull’ultima curva e staccava autorevole in retta a media di 1.13.7, frantumando il precedente personale di 1.16.3. Da attendere alla prossima uscita per vedere se nella nuova esperienza toscana abbia trovato quella costanza di rendimento che finora è stata il suo tallone d’Achile. Con Iseo Zack in errore in retta, la piazza d’onore era appannaggio di Invisibile Cap, venuto in dirittura a battere lo stanco Imprevedibile Eos.

La seconda corsa attenzionata del programma era l’altra condizionata per il Premio Robinson Ok riservata ai cavalli nati nel 2023 in cui India Wise L ha confermato i favori del pronostico. Il team Casillo, mattatore con un tris di vittorie nella serata, sotto la regia di Vincenzo Luongo vedeva la portacolori della scuderia Futura 2004 superata nel lancio da Ivonne D’Arc, ma le bastava piazzare il parziale all’ultima curva per passare da cavalla superiore in retta a media di 1.16.5. Ivonne D’Arc doveva cedere il passo ma conservava il secondo posto dal bel finale di Nineteen Sixty One F, condizionata da un breve errore al via ma risalita molto bene nel mezzo giro finale in costante terza ruota.

Prima Gennaro Casillo aveva vinto il Premio Raro Op, la condizionata sui 1.640 metri per cavalli di 4 anni, si esibiva in un sicuro percorso di testa il favorito Gauguin War che, con il bravo Manuele Casillo in sulky, centrava il quarto successo nelle ultime cinque uscite confermando l’ottimo rendimento dal suo arrivo nelle scuderie del top trainer campano. Da soggetto estremamente falloso, il figlio di Mago D’Amore si è trasformato in una vera “macchina da guerra”. Gotie Black sfruttava la scia del rivale, in retta provava pure un timido attacco che però il vincitore respingeva senza problemi. Terzo posto per Genius Valsan, rimesso al volo da un breve errore allo stacco che gli ha impedito di giocarsi al meglio la propria chance nel lancio: in calo in retta Goya del Ronco, che invece aveva provato a costruire all’esterno.

Il tris di Casillo arrivava con l’atteso Evanti Spritz nel Premio Orfeo Roc in chiusura di programma: il figlio di Oropuro Bar sfruttava l’abilità tra i nastri e l’ottima posizione di partenza per inscenare un perfetto percorso di testa: ben gestito da Vincenzo Luongo (al bis), il portacolori della scuderia Pabi completava un chilometro in 1.20.8 e poi chiudeva forte (600 metri finali in 42.8, media finale di 1.16.7 sui 2.040 metri) rendendosi inavvicinabile, anche perché Emy Stecca, che sembrava la rivale più pericolosa, sbagliava all’imbocco della curva finale. Restava seconda Frida Gso davanti a Eastwood Bi.

Altra prestazione sopra le righe era quella che vedeva protagonista Ehlert Par nel Premio Brandywine, la prova sul miglio per soggetti di categoria D/E: che si trattasse un ottimo soggetto lo si sapeva, che fosse in grado di “sciropparsi” un percorso all’esterno, e per di più con al comando un cavallo del calibro di Denzel Washington, era meno scontato. E, invece, nelle mani di Lorenzo Talpo jr, il cavallo di Giuseppe Lombardo jr è stato capace di firmare l’impresa: incurante della fatica, superato un breve attimo di difficoltà all’imbocco della curva finale, il portacolori del signor Pietro Garofalo sopravanzava il battistrada in retta e controllava l’affondo di Frankie Bar che, dopo aver sfruttato la scia del rivale, ha provato vanamente a batterlo nelle ultime battute. Denzel Washington accusava la fatica dello strappo iniziale (400 metri in 28 per ottenere strada da Firework Pink) e chiudeva al terzo posto.

Timbrava il cartellino nel mercoledì al Sesana anche Antonio Di Nardo portando al successo il favorito Giordy Jack nel Premio Loganiel: il top driver campano sfruttava l’occasione favorevole con il cavallo di Enrico Fiaschi, che girava bene sfilando al comando, si permetteva un primo chilometro in 1.20, poi sul penultimo rettilineo allungava in progressione sfuggendo brillantemente agli avversari, a media di 1.17.5 sui 2.040 metri. La penalizzata Golden Guia avanzava bene ai 600 metri finali ma in retta affievoliva lo spunto ed era rimontata per il secondo posto dall’appostato Gurdjeff Club.

Infine, che dire della prestazione di Franky Grad nel Premio Parbleu Bi? Il cavallo allenato e guidato da Manuele Matteini si produceva in una prestazione sontuosa, risalendo all’esterno malgrado il ritmo brillante imposto dalla battistrada Falena: sull’errore della rivale, il figlio di Exploit Caf passava in vantaggio all’imbocco della curva finale e poteva percorrere in totale calma la dirittura finale, chiudendo a media di 1.13.5. A qualche lunghezza Fhiona Drei batteva Farah Lest per il secondo posto.

