Umberto Rispoli torna ad allenarsi dopo il grave infortunio

Durante la giornata della Pegasus World Cup a Gulfstream Park, Rispoli era stato disarcionato in pista dopo che il suo cavallo aveva agganciato gli ostacoli, riportando la rottura del perone e la frattura del malleolo con spostamento e interessamento della tibia. Dopo due interventi chirurgici, la lunga degenza in Florida, il rientro nella sua casa in California per iniziare la riabilitazione, ha lavorato duramente negli ultimi due mesi per tornare in sella al massimo della condizione.

Dalla paura di non poter più inserire le punte delle dita negli staffili alla gioia di un ritorno programmato, oggi il jockey italiano vede finalmente la luce in fondo al tunnel: "Inizialmente dubiti di tutto, non vedi la gamba come prima", ha confidato alla rivista americana Idol Horse. La determinazione partenopea e l'aiuto dei migliori specialisti spagnoli sono stati i suoi alleati. "Per sei settimane ho vissuto in clinica, dalla mattina alla sera. Quando non volevo andare, ci andavo comunque: dovevo farlo". A ispirarlo nei momenti di sconforto è stato il documentario su Rafael Nadal: "Se ti lamenti per un infortunio, guarda cosa ha fatto quell'uomo. Mi ha dato la spinta per dire: testa bassa e lavorare".

Ora la mente è già al futuro. Churchill Downs è la prima tappa, poi Saratoga e il grande obiettivo di Del Mar. "Non farò prigionieri", promette Rispoli, che non ha alcuna intenzione di abdicare.