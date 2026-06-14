Show a Chilivani, notte di grande ippica in Sardegna

SASSARI - L’Ippodromo di Chilivani ha ospitato ieri una delle riunioni più importanti della sua stagione, un appuntamento sotto le stelle che ha richiamato allevatori, proprietari, professionisti e appassionati di ippica per una serata caratterizzata da cinque Gran Premi e da confronti di spessore internazionale.

Ad inaugurare il programma è stato il Premio San Giuliano – Alghero – Trofeo Fondo Italiano dell’Allevamento EBF, riservato ai puledri di due anni. A conquistare il successo è stata Nuovaman, preparata da A. Cottu e montata da D. Cirocca, che ha avuto la meglio dopo un acceso finale su Furia de L’Alguer, seconda con S. Gessa in sella per l’allenamento di L. Chessa. Terza piazza per Giulio L’Egiziano, interpretato da A. Deias e anch’esso allenato da A. Cottu.

Il primo dei grandi appuntamenti internazionali della serata è stato il Gran Premio Confederazione Internazionale dell’Anglo-Arabo. A confermare il proprio straordinario momento di forma è stato Iustus, portato al successo da A. Fele per il training di A. Cottu. Alle sue spalle si sono classificati Iscraria, con D. Cirocca, e Istinto, montato da G. Angius.

Nel Premio ANICA – XXV Omnium del Purosangue Arabo è arrivata una brillante affermazione per Faula di Gallura, che con A. Fiori ha preceduto Gaias, montata da G. Angius, e Giulio Cesare, interpretato da A. Fele. Per il team di S. J. Muroni arriva così una prestigiosa doppietta nelle prove dedicate ai purosangue arabi.

La quarta corsa della serata, il Premio Città di Ozieri, ha visto il ritorno al successo di Bull De L’Alguer. L’alfiere della Scuderia San Giuliano, montato da N. Murru e preparato da L. Chessa, ha preceduto Midnight Season con A. Fiori e Sa Duttoressa con D. Cirocca, al termine di una prova di elevato contenuto tecnico.

Grande interesse ha suscitato il Gran Premio ASVI Sardegna – Internazionale, riservato agli anglo-arabi di tre anni qualificati a fondo arabo. La vittoria è andata alla francese Rapide da Clodia, accompagnata al successo da S. Saiu per la Società Allevamento Clodia. Alle sue spalle hanno concluso Inchimbe, con D. Cirocca, e Ivilida, montata da A. El Rherras.

Tra le sorprese più significative della serata figura il Gran Premio dell’Anglo Arabo. In una corsa ricca di protagonisti attesi, il successo è andato a Chimera da Clodia, ancora con S. Saiu in sella, davanti a Dokovic con G. Angius e Faida D’Onore con D. Cirocca. Una prova combattuta fino agli ultimi metri che ha visto raccolti in pochi metri numerosi protagonisti della categoria.

A chiudere la grande serata dell’Ippodromo di Chilivani è stato il Gran Premio Unione Ippica del Mediterraneo – Internazionale, preceduto dalla tradizionale sfilata dei partecipanti. A conquistare il prestigioso traguardo è stata Ilole, interpretata da G. Angius e preparata da A. Cossu. Secondo posto per Invicta con A. El Rherras, mentre Iddu Digallura, montato da D. Virgilio, ha completato il podio.

L’undicesima giornata ha così regalato all’Ippodromo di Chilivani una serata di grande sport, con confronti internazionali, arrivi spettacolari e risultati che contribuiscono a definire le gerarchie della stagione 2026 nelle principali categorie del galoppo sardo e mediterraneo. Da segnalare, tra i protagonisti della serata, le doppiette ottenute da S. Saiu e dalla Società Allevamento Clodia, capaci di imporsi in due dei Gran Premi più prestigiosi del programma.