Milano, Dario Di Tocco cala il poker a San Siro

MILANO - Serata di emozioni a San Siro per la 38ma stagionale di galoppo, che ha vissuto otto emozionanti prove in una riunione che vedeva al centro le due tradizionali condizionate sui 1.400 metri per i cavalli di 2 anni divisi per sesso e con focus per il Mantovani e il De Montel del prossimo 7 luglio. La prima era il Premio Boffalora che vedeva in pista le sole femmine e poi il Premio Tramuschio con i maschi e i castroni. In apertura, invece, la finale del circuito San Siro Sprint, handicap di classe 4 per i 3 anni ed oltre sui 1.200 metri in dirittura.

Protagonista indiscusso della serata Dario Di Tocco. Il fantino pisano ha calato un poker d’autore sulla pista meneghina, conquistando le due corse clou e le due prove maiden in cartellone, una intitolata a Mimma Werner per i cavalli di 2 anni sui 1.400 metri aperta a tutti, e l’altra nel Premio Razza Ceserio, sempre sulla stessa distanza della precedente ma riservata alle sole femmine.

I primi a scendere in pista erano i maschi e castroni del Tramuschio con l’attesissimo Niente Scuse che sbrigava la partica con il minimo sforzo andando in avanti, controllando sempre facile anche quando Bridge Dra Go si faceva sotto, e poi allungando seriamente solo ai 200 metri abbondanti fin quando riprendeva subito un vantaggio di tutta sicurezza. Decisamente impressionante la vincitrice del trial per le femmine del Boffalora con Minzova che, in una corsa molto serrata per il ritmo di Passion Island, risaliva comodamente da dietro e, non appena richiesta, prendeva immediatamente il largo, lasciando sul posto Nyad e Joy Lady che finivano in fotofinish per la miglior piazza; un altro imponente passo avanti dopo la vittoria in maiden che, a sua volta, era stata in netto miglioramento rispetto al debutto.

Come accennato erano divise per sesso anche le due maiden in pista media; in quella per i maschi e castroni che ricordava Mimma Werner non aveva nessun problema a fare il vuoto il favorito Moonlight Knight con Di Tocco in sella; ciò conferma le promesse del debutto con un evidente passo avanti e facendone ancora di promesse, a questo punto più importanti; lo stesso Paulo Roberto si manteneva in linea con quello fatto vedere nella sua introduzione, con Stradelli autore di un buon finale per il terzo. Nella divisione al femminile del Razza Ceserio, la contesa era decisamente più combattuta con I Still Believe, sempre con Di Tocco in monta, che manteneva le consegne da favorita e giocata ma che se la vedeva brutta per l’estremo tentativo de La Castellana, che dall’ultima posizione in retta faceva il finalone ad effetto e solo per un pelo non riusciva nel colpaccio; terza a contatto dopo averci provato Your Life, in progresso, con citazione di merito anche per Giolziadesupadru, autrice di un esordio incoraggiante.

La giornata di galoppo milanese prevedeva in apertura la Finale 2026 del San Siro Sprint, sui 1.200 metri per i cavalli di 3 anni ed oltre qualificatisi nelle varie eliminatorie e, in una vigilia con pronostico apertissimo e quote grasse, alla fine occupavano i primi due gradini del podio due elementi che durante la stagione sono sempre andati a premio, Lockwood e Billy The Deep, con la prima citata che la risolveva di pura prepotenza, andando subito in testa nonostante lo steccato esterno e ripartendo ancora sotto le varie pressioni lungo la strada, senza mai tuttavia perdere un centimetro. Terza molto vicina per vie interne Nobu, su Moakadd e Sunshine Day, con il resto della compagnia più arretrato.

Sempre sui 1.200 metri era previsto un handicap di classe 3 per i giovani di 3 anni per il Premio Scuderia San Michele a dir poco micidiale, che manteneva tutte le premesse della vigilia, con velocità e selezione e con Monte Vista che faceva valere tutto il suo status di elemento declassato passando con prepotenza e dimostrando di avere una perfetta attitudine per la distanza veloce. Tulum e Respiro Profondo chiudevano al secondo e terzo posto in recupero da dietro, con Sopran Carrara, Sovereign Thought e Rekindle non troppo lontani.

Nell’affollato Quintè di classe 4 per i 3 anni ed oltre sui 1.800 metri in pista media che chiudeva la riunione e valida per il Premio Oleggio Castello, dopo i vari ritiri ecco l’arrivo terrificante di The Only One che riusciva all'ultimo tuffo a piegare Womp Womp e Rainmaker, con i tre praticamente in linea, e con gli stessi Soldier Of Rome e Villa Ascona a strettissimo contatto. Infine, la prova con protagonisti le amazzoni e i cavalieri che commemoravano Lucio e Ludovica Albertoni con una reclamare sul miglio nella pista in sabbia e con il rientrante Sopran Rossini che completava un vigoroso coast-to-coast nonostante il rientro, con quota shock di conseguenza ma senza rubare nulla, anzi, costruendosi alla grande la sua vittoria.

