Torino, Ice Wise As e Ilias d’Arc volano in finale alle Breeders Course

TORINO - Grande serata di trotto a Vinovo , un convegno di livello internazionale con 4 gran premi e diverse prove di spessore internazionale che hanno preso la scena sulla pista torinese offrendo spettacolo e grandi spunti tecnici. In cartellone le due prove di qualificazione alle prestigiose Breeders Course di Jägersro del prossimo 28 luglio.

Vittoria sul velluto nella prova femminile per Ice Wise As, figlia di Calgary Games, allevata dall’All. Della Serenissima, con in sulky e al training Alessandro Gocciadoro. Impostasi al comando già alla prima curva e mai seriamente impensierita dalle avversarie, la sorellastra dei campioni Vivid Wise As e Far Wise As ha conservato mezza lunghezza di vantaggio sulla compagna di training Imagine Bi, seconda, che ha provato ad avvicinarsi nel tratto conclusivo, siglando il nuovo record personale di 1.13.5 per la soddisfazione della proprietà targata Marina e Mauro Biasuzzi.

Marina e Mauro Biasuzzi rappresentano un’eccellenza assoluta dell'ippica italiana, coniugando eleganza, tradizione e una costante ricerca della qualità. Mauro, già eccellente interprete in pista con la vittoria in un’edizione del Derby, ha saputo trasmettere la sua profonda competenza nel ruolo di proprietario e allevatore. La gestione della scuderia si distingue per un approccio dove successo e rigore si fondono armoniosamente. Proprio Ice Wise As, vincitrice della prova di ieri sera, fu il top prize delle aste dello scorso anno con 220.000 euro. La loro figura rimane un punto di riferimento prestigioso, simbolo di uno stile di conduzione impeccabile che ha segnato il trotto nazionale.

Nella prova femminile, dunque, Ice Wise As e Imagine Bi hanno staccato il pass per la finale di Jägersro del 28 luglio. Nella prova maschile vittoria per Ilias d’Arc, figlio di Victor Gio cresciuto dall’Arcadia per la proprietà di Stefano Bondi, allenato da Harri Rantanen con Pietro Gubellini in sediolo. Assente per ritiro Ice Gio, indicato come suo diretto rivale nonchè favorito della corsa, Ilias d’Arc è andato subito al comando e ha mantenuto il controllo fino al traguardo imponendosi in 1.12.4 (anche per lui nuovo record personale sulla breve distanza). Al secondo posto ha chiuso Invitus Bar con Andrea Guzzinati per il training di Gocciadoro: Invitus Bar ha corso in terza pariglia esterna, ha avuto qualche difficoltà nel seguire il ritmo all’ingresso dell’ultima curva, poi ha cambiato passo e ha concluso bene al secondo posto. Anche i primi due di questa prova sono qualificati per la finale del Breeders Course, in programma nella serata dell’Åbergs, con 500.000 corone al vincitore di ciascuna categoria.

Cavalli qualificati, maschi

Roy Schermer (Paul Haagort)

Rafiki Greenwood (Erwin Bot)

Ilias d’Arc (Harri Rantanen)

Invitus Bar (Alessandro Gocciadoro)



Cavalli qualificati, femmine

Intesa Ek (Alessandro Gocciadoro)

Ricky Vitanova (Paul Hagoort)

Ice Wise As (Alessandro Gocciadoro)

Imagine Bi (Alessandro Gocciadoro)

Dopo le eliminatorie disputate a Solvalla e Torino resta ora un ultimo appuntamento di qualifiche per ciascuna categoria, in programma a Jägersro il 14 luglio. I primi due classificati di ognuna delle tre prove eliminatorie accederanno alla finale di Jägersro del 28 luglio, con 500.000 corone al vincitore. Gli altri quattro posti nelle finali saranno assegnati in base al punteggio tra i cavalli iscritti al Breeders Course 3 years old 2026. I vincitori delle tre eliminatorie sceglieranno lo steccato in finale, mentre per gli altri sette sarà previsto il sorteggio.