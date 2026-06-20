Milano, domani le Oaks d’Italia incoronano la regina del galoppo

MILANO – L’ ippodromo di San Siro si veste a festa per un inizio d’estate col botto. Domani, domenica 21 giugno , l’impianto milanese ospiterà una delle riunioni più importanti a livello nazionale e internazionale per i galoppatori. Nove corse e ben 96 cavalli partenti in una giornata che vivrà il suo culmine con la 117ª edizione delle prestigiose Oaks d’Italia-Tattersalls , classicissima e madre delle corse in rosa che incoronerà la nuova regina del galoppo italiano. L’attesissima prova di Gruppo 2 riservata alle femmine di 3 anni impegnate sulla distanza dei 2.100 metri vedrà 16 campionesse al via: sarà sfida Italia contro resto d’Europa in virtù della partecipazione di numerose ospiti estere di grande spessore. Ma la super domenica di San Siro annovera in cartellone altri prestigiosi appuntamenti, come per esempio il Gran Premio di Milano per un Gruppo 3 con protagonisti i cavalli di 3 anni ed oltre sui 2.000 metri circa, il classico Premio Carlo Vittadini , un Gruppo 3 per cavalli di 3 anni ed oltre che si confrontano sul miglio, e l'affascinante sfida tra i purosangue arabi sulla pista in sabbia della UAE President Cup , un Gruppo 1 riservato ai cavalli di 4 anni ed oltre sui 2.100. A completare il programma ippico la Coppa d’Oro associata al Trofeo N.B.F Lanes, una listed per cavalli di 4 anni ed oltre sulla lunga distanza di 3.000 metri circa. E ancora, il Super Handicap per il Premio Bersaglio - Trofeo Marco Bozzi Bloodstock con i cavalli di 3 anni ed oltre sulla pista dritta ed arrivo al secondo traguardo per una distanza totale di 1.200 metri. Infine, le due finali del circuito San Siro, handicap per i cavalli di 4 anni ed oltre ma su distanze diverse: il San Siro Mile sul miglio, e il San Siro Classic sul doppio chilometro, entrambe per il Trofeo Desert Rose Gin. L'altro handicap è, invece, valido per il Premio ITS – Italian Thoroughbred and Trotting Sales con in pista le sole femmine di 3 anni ed oltre che si confrontano sui 1.800 metri.

Nel clou del pomeriggio milanese, le Oaks d’Italia, alloro classico di Gruppo 2 per le sole femmine di 3 anni, il nostro contingente vedrà cinque rappresentanti di allenamento tricolore: Chelsea Believe (con Dario Vargiu), Kebrilla con Cristian Demuro in sella e Regina Di Spade con Dario Di Tocco per il team di Endo Botti, oltre a Piccola Piuma (F.Branca) e Pomeranica (M.Arras) per quello di Stefano Botti. Nutrito il contingente straniero con le inglesi Prizeland, affidata al rientrante Pierre-Charles Boudot, Jennifer Jane, che sarà interpretata da Silvestre De Sousa, e Lizzana (M.Ghiani). La francese Lady Mara correrà con Clément Lecoeuvre in sella, la sua connazionale Arkansas con Maxime Guyon. Si profila una sfida durissima anche contro la Germania, con la confermata Lady Evi.

Il Gran Premio di Milano (quinta prova in cartellone, in programma alle 20:15) si è sempre proposto come potenziale confronto tra i tre anni migliori contro gli anziani. Un esame della bontà o meno della generazione giovanile. L’edizione numero 26 della grande corsa che ha sempre segnato la storia del galoppo italiano rispetta la regola grazie alla presenza di Grand Son of Dark, il miglior tre anni italiano, laureato di Parioli e runner up in lotta strenua nel recente Derby. Il portacolori di casa Manservigi, allenato dalla Endo Botti Galoppo, avrà in sella Dario Di Tocco. Sfiderà cinque anziani, rivali dal conio importante e capaci di dare dimensione alla generazione dei tre anni. Alburno, Facteur Cheval e Woodchuck, finiti nell’ordine dietro Best Lightning nel recente Presidente della Repubblica, saranno significativa cartina di tornasole anche per il complesso notevole delle loro carriere precedenti. Come quella dell’ospite tedesca Santagada, che aveva chiuso la stagione 2025 con due affermazioni in gruppo tre e, nel 2026, resta su quarto posto francese in gruppo due siglato da Aventure. Per Self Praise buon terzo posto recente in HP.

Saranno sei i miler, tutti di allenamento italiano, che cercheranno di conquistare un prezioso black type nella corsa che ricorda uno dei giganti del turf mondiale, Carlo Vittadini. La corsa andrà in scena come quarta della giornata alle 19:35. Elegant Power, Kabir e Lost President sono terminati nell’ordine nella loro ultima comune sortita, in maggio sul miglio del Bereguardo che porta appunto al Vittadini. Nella precedente sortita fiorentina, il miglio del Natale di Roma, Kabir era finito davanti a Lost President e Elegant Power, così che il discorso torna ad essere aperto. Splendido assunto vincente, in aprile, nel Circo Massimo sui 1.800 per Madran, poi fuori quadro nel Repubblica. In marzo Kabir era finito davanti a Mordimi e Interstellar, suo compagno.