Milano, Piccola Piuma conquista le Oaks d’Italia 2026

MILANO - Piccola Piuma è la nuova regina del galoppo italiano. Questo pomeriggio all’ Ippodromo di San Siro , la tre anni allenata da Stefano Botti ha conquistato l’ edizione numero 117 delle Oaks d’Italia , la madre delle corse in rosa. Interpretata magistralmente da Fabio Branca , la portacolori della Scuderia Jerome di Riccardo Angioli ha sciorinato grande personalità sui 2.100 metri, risolvendo la corsa al termine di un arrivo vibrante con un allungo netto nella fase conclusiva. Una vittoria tutta italiana, in una domenica che ha sancito il quinto successo nelle Oaks per il fantino sardo, mentre per Piccola Piuma è la quinta vittoria in 7 corse disputate: a 2 anni ha vinto il Castello Sforzesco, nel 2026 è partita dagli handicap e la rifinitura era stata nel Lodi Vecchio battendo i maschi. Figlia di Saxon Warrior e Shaaqaaf, allevata in Irlanda ma dal DNA italiano, è stata acquistata alle Tattersalls Ireland Breeze Up Sale per 15mila euro fuori asta da Valfredo Valiani, dopo essere andata invenduta per 20mila euro.

LA CORSA – Un’edizione stellare quella delle Oaks di quest’anno, con 16 pretendenti al via e una nutrita rappresentanza estera di spessore. Pronti via, l’inglese Jennifer Jane è scattata bene e si è subito portata al comando, seguita da Pomeranica, con l’altra britannica Lizzana pronta a inserirsi alle spalle delle prime. La tedesca Lady Evi viaggiava in posizione avanzata, davanti a Piccola Piuma, Sakura, Chelsea Believe e Dream Sicily, mentre le francesi Arkansas e Lady Mara rimanevano nelle retrovie dopo un avvio non brillante. In retta opposta Jennifer Jane ha continuato a condurre senza pressione, con Pomeranica in seconda posizione e Lizzana ben sistemata all’interno. All’ingresso degli ottocento finali, Pomeranica ha preso sotto tiro la battistrada, mentre Lady Evi ha iniziato ad avanzare all’esterno. Piccola Piuma è rimasta in posizione favorevole, con Lizzana pronta a produrre il proprio attacco e Kebrilla in recupero dalle ultime posizioni. Ai 400 metri Pomeranica è passata in vantaggio, ma Piccola Piuma ha trovato lo spunto decisivo per affiancarla e superarla. Fabio Branca ha lanciato la sua cavalla verso il traguardo e Piccola Piuma ha preso margine, dominando il finale. Lady Evi ha chiuso al secondo posto davanti a Lizzana, mentre Lady Mara ha completato la rimonta per il quarto posto. Le Oaks d’Italia 2026 parlano italiano grazie a Piccola Piuma, protagonista di una vittoria limpida e di grande valore.

LE ALTRE CORSE - Prima delle Oaks era andata in scena la prova per i purosangue arabi della UAE President Cup, Gruppo 1 per cavalli di 4 anni ed oltre che si confrontavano sulla sabbia e sulla distanza del doppio chilometro allungato. Arrivo intenso, incerto ed emozionante, per una corsa che è rimasta di alto livello tecnico per tutta la sua durata e che veniva risolta dall’unica femmina tra i partenti, la 4 anni RB Burn The Bill. A metà riunione ecco il Gran Premio di Milano, Gruppo 3 sul doppio chilometro della pista grande per i cavalli di 3 anni ed oltre. Corsa lineare e semplice con Woodchuck a cui mancava questa perla per completare la serie delle corse di Gruppo. Il cavallo francese non lasciava spazio a nessuno, seguiva bene l’andatura, spostava e poi apriva i rubinetti senza lasciare scampo a Facteur Cheval; terzo, non senza rammarico, arrivava Alburno.

Non meno importante la corsa intitolata a Carlo Vittadini, vinto da Kabir. Il campione sauro di 4 anni, dopo la sconfitta beffarda nel Premio Bereguardo, si confermava nel Gruppo 3 sul miglio in pista grande per i cavalli di 3 anni ed oltre prendendo subito il comando e non mollando fino alla fine. Secondo Elegant Power, che precedeva di poco Lost President.

La Coppa d’Oro – Trofeo N.B.F. Lanes, tradizionale listed di classe 1 sui 3.000 metri con in pista grande i cavalli anziani di 4 anni ed oltre, è andata al francese Blarney. Dopo le corse di Gruppo, la riunione prevedeva il Premio Bersaglio – Trofeo Marco Bozzi Bloodstock, per un Super Handicap per ottimi cavalli velocisti di 3 anni ed oltre sui 1.200, che ha visto il successo di Profit Centre. Premio ITS – Italian Thoroughbred and Trotting Sales -, handicap di classe 3 sui 1.800 metri in pista media riservato alle sole femmine di 3 anni ed oltre, a White Island. A chiudere la super domenica milanese di galoppo milanese le finali dei circuiti di San Siro: Miss Coole si è aggiudicata la finale valevole per il Mile sui 1.600 metri in pista media, Greenvalchiria si è imposta nell’altra finale per il Classic, sul doppio chilometro e sempre in pista media.