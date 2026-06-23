Trotto, l’italiano Free Time Jepson al comando provvisorio dal ranking europeo del circuito UET
PARIGI - Il cavallo italiano Free Time Jepson è al comando provvisorio della classifica dell’UET Elite Circuit, circuito europeo di riferimento del trotto internazionale che riunisce le più prestigiose corse di Gruppo dei principali ippodromi del vecchio continente.
Il protagonista dell’ultimo Lotteria di Agnano, allenato da Alessandro Gocciadoro di proprietà della Scuderia Chelsea di Dario Trasi, si è riportato in vetta al ranking della massima competizione continentale grazie all’eccellente secondo posto ottenuto domenica scorsa all’ippodromo parigino di Vincennes, teatro del prestigioso Prix René Ballière valevole come decima tappa del circuito UET Elite Circuit.
Interpretato da Andrea Guzzinati, il cinque anni figlio di Face Time Bourbon ha offerto una grande prestazione sui 2.700 metri tenendo testa al campione francese due volte vincitore del Prix d’Amerique Idao de Tillard, tornato al successo sulla pista parigina dopo quasi cinque mesi di digiuno.
In attesa della prossima tappa prevista per domenica 5 luglio a Jarlsberg, in Norvegia, con l’Ulf Thoresen Grand International, la classifica generale si è dunque ridisegnata con Free Time Jepson al primo posto a quota 37 punti, tornato saldamente al comando dopo aver messo la freccia su Go On Boy, rimasto fermo a 30 punti. Con la vittoria di domenica, invece, Idao de Tillard avanza di 16 punti che gli permettono di riavvicinarsi alla top ten: ora infatti occupa l’undicesima posizione, a sole tre lunghezze dal connazionale francese Hokkaido Jiel, campione in carica dell’ultimo Amerique, decimo a 19 punti. La classifica del circuito dopo la decima tappa:
1° Free Time Jepson (ITA) 37
2° Go On Boy (FRA) 30
3° Francesco Zet (SWE) 26
4° Epic Kronos (SWE) 26
5° Inmarosa (FRA) 24
6° Frank Gio (ITA) 22
7° Always Ek (ITA) 21
8° Jabalpur 21 (FRA)
9° Iguski Sautonne 21 (FRA)
10° Hokkaido Jiel 19 (FRA)