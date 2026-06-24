Torino, serata di stelle nell'infrasettimanale di Vinovo
TORINO – Mercoledì di trotto all’ippodromo di Vinovo, con l’ultima notturna del mese di giugno in una serata di otto corse di rilievo intitolate a cavalli della scuderia Pelè della famiglia Bitteleri, e a Monello Spin, un cavallo fantastico e brioso che ha lasciato il segno nell’ippica nazionale. Tanti cavalli in pista per una riunione (inizio alle 20:00) che segnerà il ritorno sulla pista torinese di Alessandro Gocciadoro, insieme a un altro top driver quale Roberto Vecchione e al capo classifica dei Gentleman Matteo Zaccherini. Nel premio Scuderia Pelè, otto cavalli di tre anni al via sul giro e mezzo di pista. Favori contesi fra Invidia Italia, allieva del Team Baroncini-Stefani e autrice di un percorso da capogiro all’ultima sulla pista, e i due di Filippo Rocca: Indigo Roc e Iago Roc. Rimane una corsa apertissima anche per la presenza alla prima uscita con il nuovo trainer dei Gocciadoro di Ideal Victory dal quale ci si può aspettare di tutto.
Corsa da capogiro la sesta, il premio Monello Spin: ancora otto i cavalli dietro l’autostarter, questa volta anziani. Praticamente un vero gran premio per la presenza di eccedenti cavalli come Freia Sl, Espresso Italia e Eclissi Di Re Dr, i più papabili, anche per la posizione di avvio. Jimmy Ferro rimane su di un lavoro pubblico sulla pista fatto la scorsa settimana, poco soddisfacente spesso in errore. Esterel Gi con peggior numero e Ngannou dovranno costruire dalla seconda fila. Infine nella prova riservata alla categoria dei Gentleman e Amazzoni, attesi Intens Joyeuse e Vittorio Bosia, quest’ultimo reduce da un ottimo debutto.