HONG KONG – Prosegue la favola di Andrea Atzeni in Asia. L’ ippica italiana si gode il suo alfiere azzurro che continua a mietere successi in campo internazionale. Il classe ’91 originario di Nurri, un paesino di duemila anime in provincia di Cagliari, sta scrivendo una pagina indelebile della sua carriera sotto i grattacieli di Hong Kong . La stagione 2025-2026 lo ha consacrato definitivamente come uno dei volti simbolo del prestigioso circuito asiatico, dove ha appena frantumato il suo precedente primato personale di vittorie.

Con un bottino che lo ha visto tagliare il traguardo delle 60 vittorie stagionali (l’ultimo double sabato scorso a Sha Tin in sella a Master Lucky e Colourful King) con ancora cinque riunioni da disputare, Atzeni ha eclissato il record di 58 centri stabilito lo scorso anno, ribadendo un’ascesa costante che lo vede oggi stabilmente ai vertici della classifica locale. Si tratta della sua miglior stagione da quando si è trasferito dalla Gran Bretagna nel 2023. Nella storia dell’ippica di Hong Kong è dietro solo alla leggenda Zac Purton, con 134 vittorie. Alle spalle di Atzeni figurano Hugh Bowman con 59 successi, Karis Teetan e Jerry Chau, entrambi a quota 46. Ma la sua non è solo una questione di numeri: in sella ai cavalli dei migliori trainer, tra cui John Size, il jockey italiano ha illuminato a suon di interpretazioni magistrali. Tra le perle di questa stagione spiccano le memorabili triplette e l’eccezionale "poker", il primo della sua carriera ad Hong Kong, oltre a vittorie di spessore già nei primi mesi del 2026.

LA STORIA - Potrebbe sembrare una favola, una storia inventata, ma è pura e semplice realtà: Andrea Atzeni, sardo doc, figlio di pastori, è oggi uno dei fantini più stimati al mondo. La sua è una traiettoria segnata da una dedizione feroce: tantissimo sudore, una passione bruciante e quella cocciutaggine tipica di un sardo autentico, nato in un piccolo paese di 2mila anime, Nurri, nel cuore della provincia di Cagliari, e cresciuto in una famiglia di lavoratori instancabili. L’innamoramento per il mondo del cavallo scocca a 14 anni, folgorato dalla magia del Palio di Siena e guidato dai primi insegnamenti del leggendario "Trecciolino". A soli quindici anni, Andrea compie un passo coraggioso, lasciando l'Italia per trasferirsi a Milano al servizio dell'allenatore Alduino Botti, prima di spiccare il volo verso l'Inghilterra appena due anni dopo, a soli diciassette anni, per unirsi alle scuderie di Marco Botti a Newmarket.

In un paese dove l’ippica non è solo uno sport, ma una religione capace di elevare un fantino allo status di idolo al pari di un campione del calcio, Atzeni si è fatto strada col coltello tra i denti. In un ambiente spietato e competitivo, la sua forza di volontà gli ha permesso di emergere rapidamente: dai 30 successi del 2011 ai 50 del 2012, fino a una scalata internazionale che lo ha visto confrontarsi con le piste di Stati Uniti, Dubai e Germania.

Il 2012 segna il suo primo vero battesimo di fuoco ai massimi livelli con la vittoria del Premio Lydia Tesio in sella a Sortilege. Ma è nel 2014 che il suo nome entra definitivamente nella leggenda: dopo aver superato il traguardo delle 100 vittorie in un anno, trionfa nella più antica competizione di galoppo del mondo, il St. Leger, conquistando definitivamente gli osservatori più prestigiosi. Questa ascesa folgorante lo porta a diventare il primo fantino della scuderia di proprietà dello sceicco Fahad al Thani, un traguardo raggiunto grazie a un talento puro che, dopo sedici anni di successi britannici e 26 vittorie in gare di Gruppo 1, lo ha visto nel 2023 varcare nuovi confini, approdando all'Hong Kong Jockey Club per una sfida che continua a scrivere la sua straordinaria storia.

Da quando si è trasferito a Hong Kong, Atzeni ha montato anche fuori dal territorio asiatico in diverse occasioni. Tra queste, la più rilevante è stata la sostituzione di Oisin Murphy su Giavellotto nel Prix de l’Arc de Triomphe dello scorso ottobre, chiuso al quarto posto. Due mesi più tardi, lo stesso binomio ha ottenuto il secondo posto nella Hong Kong Vase.



