Milano, Niente Scuse conquista il Premio De Montel. Successo di Give You My Love nel Premio Mantovani

MILANO - Il super martedì di San Siro , penultima riunione di galoppo prima della pausa estiva, ha messo sul piatto una 42ma giornata di spessore grazie alle edizioni del Premio Giuseppe De Montel , del Premio Gino e Luciano Mantovani , del Premio Lombardia e della TQQ valida per il Premio Luigi Regoli .

Nel Premio De Montel, prima prova di cartello sui 1.400 metri riservato ai maschi e ai castroni, è arrivata la grande conferma di Niente Scuse nelle mani di Antonio Fresu, che ha concesso la terza vittoria su altrettante uscite regalando da imbattuto la prima Stakes italiana al suo celebre proprietario, il magnate americano Mike Repole. Repole, uno dei proprietari più influenti e facoltosi del panorama statunitense, non ha nascosto l'emozione per questa vittoria dal sapore particolare. Non è il solito successo da catalogo, ma un tributo alla sua storia personale.

"Vincere in Italia significa qualcosa di diverso per me", ha scritto Repole su X, celebrando un successo che ha il gusto delle radici, del patrimonio familiare e delle origini che non si dimenticano. La scelta di affidare i suoi cavalli al team di Endo Botti e Cristiana Brivio si è rivelata vincente fin da subito. Una sinergia che Repole ha voluto sottolineare sui social con gratitudine: "Grazie a Endo e Cristiana per lo straordinario lavoro e la passione. È stato bellissimo trascorrere del tempo con voi e con la mia famiglia poche settimane fa". La risposta dello scuderia Botti non si è fatta attendere, confermando lo spirito di questa collaborazione: "Mike, grazie mille per l'opportunità straordinaria; per noi è un sogno vincere con i tuoi colori. È stato un onore avervi ospiti e ci auguriamo di continuare a cogliere insieme i successi che meriti". Con la monta di un altro grande ambasciatore dell'ippica italiana nel mondo, Antonio Fresu, Niente Scuse si è dimostrato all'altezza del suo nome – un nome che, in questo caso, non lascia spazio a repliche. Per Mike Repole è solo l'inizio di un viaggio che vuole far dialogare l'eccellenza americana con la tradizione ippica del Bel Paese. "Think Big. Dream Bigger" è il motto di Repole, e a giudicare dall'esordio, il sogno è appena cominciato.

Le femmine del Mantovani, invece, avevano una vigilia diversa dominata dalla favorita Minzova che correva bene ma non andava al di là del terzo posto, non avendo risposte quando Give You My Love e Didone A attaccavano per staccarsi in lotta; una lotta però durata poco, dal momento che Give You My Love piazzava una bordata imparabile, non solo superando il doppio esame curva e distanza, ma anzi, dimostrando un notevole miglioramento rispetto a quel che già di ottimo aveva mostrato. Nessuna recriminazione per la runner-up Didone A, già due volte piazzata di listed, in una corsa che, in generale, ha lasciato una buona sensazione.

Oltre alle due listed era particolarmente atteso il Premio Lombardia, Super Handicap sul miglio e mezzo di pista grande per i cavalli anziani, la classica corsa che non tradisce mai, pre e post, e grande vittoria per Palazzo Blu, che dopo un esordio in Italia fuori quadro, correva secondo il suo standard inglese, passando a traguardo lontano di prepotenza e tenendo botta sotto l’attacco di Oberer prima e Sopran Lucca poi, e con lo stesso The Tweed che si manteneva sempre in quota.

Nel programma milanese anche il Tris-Quartè-Quintè del Premio Luigi Regoli, handicap di classe 4 sui 1.800 metri aperto a tutti e che vedeva il successo meritato per Daarree, che due sfortunate prove in amatori, trovava tutte le cose al posto giuste chiudendole di pura caparbietà, con Capotempesta secondo alla grande su un Beholder che ci ha provato in tutte le salse, mentre Bye Bye Sensazione e Burning Kiss completavano il Quintè.