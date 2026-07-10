Livorno riparte al galoppo, a Montecatini il 73° Gran Premio Nello Bellei

Galoppo

Si parte stasera, con la giornata inaugurale dell’ippodromo Federico Caprilli di Livorno, storico impianto toscano tornato a risplendere per la sua prima uscita ufficiale del 2026. Sei corse (inizio dalle 20:30), una media partenti di dieci protagonisti per prova, non manca la TQQ ed anche una seconda tris. Quattro gli handicap in cartellone, uno riservato ad amazzoni e cavalieri, due reclamare, una per i due anni. Distanze che oscilleranno dai 1.000 fino ai 2.250 metri.

La corsa con maggior dotazione è dedicata all’Accademia Navale, un handicap di classe 3 per i cavalli di 3 anni e oltre sui 2.250 metri. Al via si presenta Strong Alpha, il portacolori di Max Allegri che l’anno passato conquistò la Coppa del Mare. Ad accompagnare il maschio, ci sarà la compagna di colori Media che ha nella regolarità il suo punto di forza.

Il peso massimo Cleone Jet ha qualità ma deve dimostrare di sapersi adattare alla pista che, invece, conosce molto bene Mr Coalville, non semplice da interpretare per un allievo fantino. Il Premio Marina Militare, handicap di classe 4 per i 3 anni sui 1.500 metri, sarà valido anche come Tris – Quarté – Quinté nazionale.

Trotto

Sale l’attesa pure nell’altro ippodromo toscano, il Sesana di Montecatini, stavolta al trotto, per il 73° Gran Premio Nello Bellei, gruppo III sulla distanza dei 2.040 metri, tra le corse faro del circuito classico dei quattro anni. La corsa è intitolata all’indimenticato guidatore di origini modenesi ma montecatinese di adozione, scomparso nel settembre 2006. Il suo nome è legato alla Scuderia Kyra, insieme hanno fatto sognare il parterre del Sesana con grandi campioni e sfide mozzafiato. Steno e Aprile solo per citarne due, entrambi vincitori del Derby italiano di trotto (1963 e 1974). L’edizione 2026 vede dieci partecipanti al via, tra questi due sole femmine Giorgia d’Esi e Gioconda Cap rispettivamente con il 7 e l’8 attaccato al sediolo. I cavalli più attesi sono tutti in prima fila: Goodbye Kiss, recente vincitore a Palermo del Gp Trinacria con il training di Alessandro Gocciadoro e la guida di Antonio Di Nardo. Numero perfetto in pista piccola per Gill Dorial (3), cavallo dotato di un rush finale importante che potrebbe fare la differenza. Terzo nome tra i papabili quello del marchigiano Giove Dei Rum che scende in pista con cinque successi nelle ultime otto corse disputate. Salta all’occhio anche la presenza di Enrico Bellei, ingaggiato per guidare la reginetta Gioconda Cap.

Domani appuntamento da non perdere anche quello in Francia, a Enghien, nel prestigioso Prix de Washington: nella gruppo 2 sul miglio sono attesi i nostri Cobra Killer Gar (il portacolori della Incolinx di Diego Romeo partirà con l’8) e Jabalpur (9), quest’ultimo guidato da Gabriele Gelormini.



