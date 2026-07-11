Livorno, Max Allegri subito a segno con il suo Strong Alpha

LIVORNO - Ha subito un protagonista d'eccezione la tanto attesa riapertura dell’ ippodromo Federico Caprilli di Livorno . Strong Alpha , portacolori di Massimiliano Allegri già vincitore della prestigiosa Coppa del Mare 2025, ha centrato la vittoria nella prova più importante della serata, il Premio Accademia Navale , handicap di classe III per cavalli di tre anni e oltre sulla distanza dei 2.250 metri.

Affidato alle sapienti mani di Mario Sanna, il sei anni di proprietà del nuovo allenatore del Napoli è andato al comando e ha dettato il ritmo della gara fino in dirittura dove il rientrante Vola Gesso, con gran volo esterno, ha cercato di superarlo ma è terminato all’incollatura del rivale. Al terzo posto un positivo Manning.

A ritirare il premio dell’Accademia Navale il padre di Max Allegri, Agostino, insieme sul palco con il Comandante dell’Accademia, Contrammiraglio Alberto Tarabotto, e il sindaco della città natale del tecnico toscano, Luca Salvetti.

Nel Premio Marina Militare, la Tris – Quarté – Quinté nazionale, il chiacchierato Offbeat ha vinto molto facilmente allontanandosi nei metri conclusivi da Il Grande Damian e Nefele. L’arrivo è stato completato dal 4° posto di Insiena e dal 5° di Coinin Caisc e ha generato una quota per la scommessa Quinté di 3.453,61.

Nel Premio Veliero Amerigo Vespucci Partenope partiva come la nettissima favorita e dopo sfrontato percorso in avanti è entrata in retta in chiaro vantaggio e lo è stata fino ai 100 metri finali quando il debuttante Pippo Nero, con uno scatto imparabile, l’ha battuta chiaramente. Sentiremo parlare ancora di questo allievo di Pierantonio Convertino.