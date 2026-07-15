Milano, capolavoro di Anthaia: suo il Premio Città di Napoli

MILANO - L'ultimo ballo all'ippodromo di San Siro prima della pausa estiva ha regalato una notturna di galoppo tutta partenopea, con una riunione fuoriasede ereditata dall’ippodromo di Agnano a causa della sua temporanea indisponibilità. In evidenza, tra le sei prove in cartellone, il Premio Città Di Napoli, Super Handicap di Classe 1 per i cavalli di 3 anni ed oltre sui 1.000 metri in pista dritta, e due Handicap Principali A in pista grande validi per il Premio Soragna – Memorial Piero Celli, con protagoniste le femmine di 3 anni ed oltre sui 1.800 metri in pista grande, e per il Premio Mergellina – Memorial Luigi Camici con i cavalli di 3 anni ed oltre sui 2.000 metri.