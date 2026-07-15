Milano, capolavoro di Anthaia: suo il Premio Città di Napoli
MILANO - L'ultimo ballo all'ippodromo di San Siro prima della pausa estiva ha regalato una notturna di galoppo tutta partenopea, con una riunione fuoriasede ereditata dall’ippodromo di Agnano a causa della sua temporanea indisponibilità. In evidenza, tra le sei prove in cartellone, il Premio Città Di Napoli, Super Handicap di Classe 1 per i cavalli di 3 anni ed oltre sui 1.000 metri in pista dritta, e due Handicap Principali A in pista grande validi per il Premio Soragna – Memorial Piero Celli, con protagoniste le femmine di 3 anni ed oltre sui 1.800 metri in pista grande, e per il Premio Mergellina – Memorial Luigi Camici con i cavalli di 3 anni ed oltre sui 2.000 metri.
Non ha certamente deluso le attese il vero clou della serata, il Città di Napoli, che prometteva scintille già alla vigilia. La corsa ha incoronato Anthaia, la quattro anni allenata dalla Endo Botti Galoppo che con Dario Di Tocco in sella la spuntava di giustezza andando a pizzicare Noble Title arroccato in corda, mentre Patroclo chiudeva in quota al largo fin dal via. Grande vittoria per la cavalla di Ferruccio Giacobbe, che si conferma ottima specialista dei mille metri, dando anche l’impressione di essere maturata gradualmente nel corso della stagione, ma in molti hanno corso bene, oltre al solito ultra consistente runner-up, come Muchas Gracias e Talentuosa, entrambi su distanza breve ma comunque positivi.
Il primo dei tre Grandi Premi napoletani in ordine cronologico era il Soragna con una Sopran Lucca in forma super che si manteneva ancora su ottimi standard, piegando la coriacea opposizione della leader Afromisia, mentre Sakura sul passo rimaneva in quota tornando sotto.
Si proseguiva con il Mergellina dove Sopran Pechino vinceva una corsa pazzesca, trovando un varco millimetrico lungo lo steccato e filtrando imparabilmente per il coraggioso front-runner Eagle Force, che non poteva fare altro che adeguarsi, tenendo comunque botta per la seconda moneta su Cleone Jet valido protagonista, mentre Tigrr rimaneva poco lontano ma senza mai la sensazione di poter agganciare i migliori.
Per San Siro si apre ora una meritata fase di vacanze, in attesa della ripartenza di fine agosto quando riprenderà il trotto con le giornate programmate mercoledì 19 e 26. L’arrivederci con i galoppatori è invece fissato per sabato 5 settembre con in pista il Premio Cancelli.