Weekend con le classiche: trotto a Foggia e Montecatini, galoppo a Siracusa

È grande l’attesa a Foggia per la prima edizione del Gran Premio del Gargano, che si terrà domani sabato 18 luglio all’Ippodromo di Castelluccio dei Sauri. Una corsa europea d trotto di Gruppo 2 con una dotazione importante di ben 121mila euro, con dieci soggetti che prenderanno il via nella prestigiosa prova sul miglio. Oltre al favorito Always Ek (al 2), il più vincente del campo con già 31 primi e quello con il miglior record (1.08.6), guidato e allenato da Alessandro Gocciadoro, nel campo partenti figurano altri due vincitori di Gruppo 1 come Bleff Dipa (Enrico Bellei in sulky) e Fellow Wise As (all’11 con Gennaro Riccio), oltre a diversi vincitori di gruppo 2 e 3 (Dali Prav, Caronte Trebì, Finalmente Par, Fakir Roc) e talenti emergenti come Fierobecco Font (al 5 con Filippo Gallo), a conferma di una corsa sicuramente ben riuscita e che ha raccolto al via molti dei migliori Free For All rimasti in attività sulle nostre piste. Il Gran Premio del Gargano è in cartellone alle 21.30 come sesta corsa in palinsesto delle nove prove in programma

Grande trotto anche al Sesana di Montecatini, stavolta domenica 19 domenica luglio, teatro della sua seconda classica stagionale con il Gran Premio Società Terme – Memorial Vivaldo Baldi, prova di Gruppo 3 con dieci cavalli partenti di 3 anni impegnati sulla distanza di 2.040 metri e partenza con l’autostart. Un appuntamento di grande tradizione, che annovera tra i vincitori anche il “Capitano” Varenne con Giampaolo Minnucci nell’edizione del 1998. In prima fila c’è Indianfire Wf in pole (1 con Antonio Di Nardo), in serie positiva ma da verificare sulla distanza. Spiccano per rapidità e attitudine alla pista Iginio Effe (col 3) e il duttile Iceberg Lp (4)). Completano il gruppo il veloce Infinito Vf (2), Iago Roc (5) e il solido top-winner Ideal Top (6). In seconda fila attenzione al rientrante di classe Inimitable (al 7 con Vincenzo Luongo), il più vincente e rapido sul doppio km, e a Incanto Three (8), recordman del campo. Chiudono lo schieramento Imperatore Lis, al salto di categoria, e Invictus Kb Font, reduce da un convincente successo.

Serata di galoppo imperdibile domani al Mediterraneo di Siracusa. In programma sei corse, una delle quali riservata agli anglo arabi, con in agenda un handicap principale, il tradizionale Nastro d’Oro di Sicilia. Il Nastro d’Oro è in programma come quinta corsa alle 22.33. Sette tre anni e oltre di classe 2 si misureranno sui 2.100 metri. Una scala che vede in alto Cime Tempestose e Muhaarar Dream, seguito via via da Beauty Bella, Cash Collector e gli scarichi Bitapower, Turbolence e Rigais tutti con in sella gli allievi.