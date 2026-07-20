Montecatini, Inimitable conquista il 72° Gran Premio Società Terme

MONTECATINI - L'edizione numero 72 del prestigioso Gran Premio Società Terme incorona Inimitable , tre anni portacolori della Scuderia Spallina che nella serata di gala dell' Ippodromo Sesana di Montecatini ha dominato la classica toscana intitolata a Vivaldo Baldi. La prova di Gruppo 3 riservata ai cavalli di 3 anni sui 2.040 metri si presentava senza un favorito netto. Dopo l’ottima carriera a 2 anni che lo aveva catapultato ai vertici della generazione, l’allievo di Gennaro Casillo non era riuscito a lasciare il segno negli esami di Gruppo 1 della stagione, anche se l’ultima prestazione nel Nazionale a Milano era stata tutt’altro che malvagia.

La classica del Sesana lo ha riconsegnato di nuovo al top, perché vincere in pista piccola con un percorso allo scoperto non è certamente da tutti. Partendo alla seconda fila, Vincenzo Luongo in sulky si è preoccupato di trovare subito la destra libera avvicinando progressivamente il battistrada Infinito Vf, con quest'ultimo che dopo aver guadagnato agevolmente la testa provava a gestire il ritmo. Nei 600 metri finali l'attacco di Inimitable, che mostrava una qualità superiore per passare in retta con 600 finali in 42 secondi e media finale di 1’14.2 sui 2.040 metri. Un cavallo pienamente ritrovato anche se, a detta del suo entourage, non ancora al 100%. Correndo al risparmio da secondo in corda, Indianfire Wf ha raccolto la piazza d’onore soffrendo anche il calo del battistrada Infinito Vf, per questa occasione rimandato nel tentativo di salto di categoria e battuto anche per il terzo posto da Iago Roc, che aveva seguito le mosse del vincitore. Falloso al via Iceberg Lp.

LE ALTRE CORSE - Otto le prove in cartellone. I Gentlemen avevano aperto il convegno in sulky a cavalli di 4 anni nel Premio Lando Lenzi. Trascuratissimo, Gio D’Arc smentiva le quote imponendosi al termine di una prestazione tanto notevole quanto temeraria. Carlo Bonfiglioli infatti lo interpretava all’arrembaggio, lanciandolo in terza ruota dopo 600 metri per aggirare il gruppo e portarsi ai fianchi del leader Goldwin CR: il cavallo di Gianni Targhetta si sbarazzava del battistrada sull’ultima curva e poi respingeva sino in fondo il tentativo di Gladback per imporsi a media di 1.14.9. Terza a ridosso terminava la favorita Gwyneth Vimar che però veniva distanziata per un danneggiamento di cui aveva fatto le spese Giotto Dell’Est, così al terzo posto era promosso Galileo AM.

Nel Premio Eugenio Paolini – Il Mago -, alla prima uscita per il training di Giuseppe Lombardo Jr, faceva un bel numero Giangastone Cla, con Antonio Di Nardo in cabina di regia: velocissimo allo stacco tanto da schizzare al comando dal 6 già all’imbocco della curva, il figlio di Oropuro Bar completava un primo chilometro in 1.17 e poi percorreva in accelerazione la seconda parte di gara, staccando i rivali con 600 metri finali in 43.6, per una media complessiva di 1.15 sui 2.040 metri. Impressione di un cavallo destinato a salire presto di categoria. Nonostante la partenza dalla seconda fila, Gelosia D’Amore riusciva a sistemarsi seconda dopo 300 metri e pur perdendo la scia del vincitore nei 600 finali restava chiara seconda. Gladiatore Rishow risaliva all’esterno, doveva adeguarsi in terza posizione sul penultimo rettilineo ma difendeva coraggiosamente il piazzamento sino in fondo.

Pronto bis per Antonio di Nardo nel Premio Mario Schettino, la condizionata sui 2.040 metri per cavalli di 5 e 6 anni. Flash Col catalizzava le attenzioni degli scommettitori e ripagava la punta con un limpido percorso di testa che il top driver campano gestiva con la consueta perizia: l’allievo di Enrico Fiaschi graduava lungo il percorso e poi con una chiusa in 28 e spiccioli eludeva in scioltezza gli attacchi dei rivali imponendosi in 1.14.6, nuovo personale sulla distanza. L’appostata Emily SSG manteneva il secondo posto, l’atteso Enjoy Pi trovava schema complicato, costretto a risalire in terza ruota da fondo gruppo sul parziale veloce, ma chiudeva comunque buon terzo.

Cavalli di 3 anni non vincitori di 3mila euro in carriera erano protagonisti nel Premio Eliano. Non deludeva le attese la favorita Illusion Grif: con Enrico Bellei ai comandi, la cavalla di Dario Battistini restava isolata al comando sull’errore sulla prima curva di Irold con il quale si stava disputando il comando, proseguiva a passo costante sempre con un paio di lunghezze su Islanda Matto e concludeva facilissima, mantenendo inalterato il vantaggio sino in fondo. Prima vittoria in carriera e nuovo personale, 1.15.9, per la figlia di Victor Gio che rientrava ma comunque ha dimostrato di valere certamente di più del contesto (modesto per la verità) che affrontava oggi. Ilmagodioz Cub risolveva la volata del gruppo per il terzo posto.

Trasferta vincente per Fabulous Magic nel Premio Crevalcore, la condizionata sui 1.640 metri per femmine di 3 anni: subito in testa, la svedese di Michele Di Maro guidata come sempre da Crescenzo Maione manteneva il comando e seppure con un po’ di sofferenza, onorava il ruolo di favorita e rafforzava il suo già ottimo score (sei vittorie e un secondo posto in sette uscite) resistendo a media di 1.15.4 ad un’ottima Illinois Rodi, che nonostante il percorso dispendioso in costruzione, in retta si faceva minacciosa avvicinando sensibilmente la vincitrice. Terzo posto per l’appostata Iolanda Jet, che con un bel lancio era riuscita a sistemarsi in scia alla vincitrice.

Dopo il Gp, il Premio Via Privata Vivaldo Baldi, la prova sul miglio per cavalli di categoria G, viveva sulla fuga in avanti di Billy Idol, che trottava il primo chilometro addirittura in 1.14 scarso con il solo Foster SSM che riusciva a tenere il contatto: nei 300 metri finali il cavallo di Carlo Hudorovich trovava logicamente in difficoltà il battistrada e in retta lo superava per vincere a media di 1.14.9, dando ragione agli appassionati che lo avevano appoggiato con fiducia. A largo intervallo, era terzo Ferdinando Jet.

In una serata favorevole alla punta, chiudeva in bellezza il convegno Elohim di Venere siglando da favorita il premio The Last Hurrah, la prova sul miglio per soggetti di categoria C/D: la cavalla di Giusy Savarese da provetta partitrice conquistava in un amen il comando e Andrea Farolfi doveva faticare non poco per placarne gli ardori, poi sull’avanzata di Cralgido SM sul penultimo rettilineo metteva la quinta e la figlia di Mago D’Amore rispondeva con un’accelerazione secca che le permetteva di rendersi intangibile a media di 1.14.1. Cralgido SM si gettava di galoppo sull’ultima curva creando un po’ di caos: alla fine la volata per il secondo posto era risolta da Exelon Dal che prevaleva su Discovery Mail.