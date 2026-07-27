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Padova, Gill Dorial inaugura l'albo d'oro del Gran Premio Giuseppe Stefanelli

Padova, Gill Dorial inaugura l'albo d'oro del Gran Premio Giuseppe Stefanelli

Sulla pista del Breda brillante Coast to Coast del figlio di Dontyouforgetit, interpretato da Marco Stefani. Secondo Grillo Jet, terza Giorgia D’Esi
Gianluca Meola
3 min

PADOVA - Gill Dorial conquista la prima edizione del Gran Premio Giuseppe Stefanelli, gruppo 3 sul doppio chilometro riservata ai 4 anni consumata ieri sulla pista dell’ippodromo Breda di Padova. Con un brillante Coast to Coast, il figlio di Dontyouforgetit e Norinka Lung, interpretato da Marco Stefani per il training di Mauro Baroncini e i colori di Antonio Ricco, ha costruito il successo con un percorso di testa, rendendosi intangibile dopo una partenza velocissima.

Dieci i pretendenti al via per la prova più attesa della serata nel memorial intitolato all’indimenticato imprenditore e patron dell’impianto veneto. Allo stacco, Grillo Jet ha provato a difendere lo steccato dall’attacco di Giorgia D’Esi, mentre al largo Gill Dorial è stato rapidissimo nel prendere posizione. All’imbocco della prima curva Grillo Jet è riuscito a rientrare su Giorgia D’Esi, ma non su Gill Dorial, che è sceso allo steccato e ha preso il comando. Nelle prime fasi è arrivato anche l’errore di Gioconda Jet.

La frazione iniziale è stata completata in 13.7, con Gill Dorial leader davanti a Grillo Jet e Giorgia D’Esi. Più dietro si sistemava Golimpio D’Or, mentre Ghibbs Francis avanzava all’esterno per aggirare Gilles Grif e portarsi allo scoperto. Dopo i primi 400 metri in 29.5 e i 600 in 44.5, Marco Stefani è riuscito a graduare l’andatura di Gill Dorial, pur con Ghibbs Francis arrivato al suo esterno. Grillo Jet seguiva secondo in corda, Gilles Grif in seconda pariglia, poi Giorgia D’Esi allo steccato e Giove dei Rum all’esterno. In coda restavano Golimpio D’Or e Gessica Pass.

Gli 800 metri venivano completati in 59.7, quindi il chilometro in 1.15.5, con la corsa ormai ben impostata sul passo del battistrada. Sotto le tribune il ritmo tornava a salire, con una frazione in 14.3 e i 1.200 metri in 1.29.7, segnale della pressione esercitata da Ghibbs Francis e della pronta risposta di Gill Dorial. Nel frattempo Gilles Grif perdeva l’azione e veniva squalificato. Davanti, invece, Gill Dorial cambiava marcia, provando a mettere in difficoltà Ghibbs Francis. Grillo Jet restava a contatto lungo la corda, mentre Giorgia D’Esi cercava spazio per liberarsi.

Il miglio passava in 1.58.9 e Gill Dorial entrava nella fase decisiva ancora in vantaggio. A 200 metri dal traguardo Grillo Jet preparava l’affondo, ma il battistrada aveva ormai preso margine. Gill Dorial allungava con decisione e andava a vincere con pieno merito la prima edizione del Gran Premio Giuseppe Stefanelli. Il tempo finale è stato di 2.27.5, pari a una media di 1.13.3 sul doppio chilometro. Secondo posto per Grillo Jet, bravo lungo la corda, terza Giorgia D’Esi, capace di tenere botta al finale interno di Golimpiodor e a quello esterno di Ghibbs Francis.

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