Trotto in Riviera

Si comincia stasera all’Ippodromo dei Fiori di Albenga, a due passi dalla Riviera ligure, con la sesta edizione del Gran Premio Regione Liguria, gruppo 3 sul doppio chilometro riservato ai 3 anni. In dodici a caccia del titolo, con tanti possibili protagonisti tra i quali figurano Italo Jet (al 3, guidato da Pietro Gubellini) e Ippopotamo TQ (al 6, con Marco Stefani in sulky), ma pure tante alternative a cominciare dallo specialista del doppio chilometro Italian Ferm (in seconda fila col 9, in sediolo Alessandro Gocciadoro), quest’ultimo forse quello che ha mostrato i progressi migliori al salto di categoria sulla scorta di due successi consecutivi. Il Gran Premio Regione Liguria sarà la quinta delle sette prove in cartellone, con il via alla prima corsa fissato per le 20:25.

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Pariglie e Monté a Montecatini

Stasera si corre al trotto al Savio di Cesena, al centro il Premio Giostra di Cesena. Sabato sera speciale invece quello che domani attende l’ippodromo Sesana di Montecatini, col circuito toscano che per la ventesima stagionale sarà teatro di due appassionanti specialità: quello con la spettacolare Corsa delle Pariglie, ovvero due cavalli accoppiati guidati da un unico driver chiamati a viaggiare all’unisono, e quello col trotto montato, disciplina in cui il cavallo corre al trotto col fantino in sella anziché sul sulky. Sette le corse in palinsesto, con inizio dalle 20:00: tra le più interessanti, una condizionata sul miglio per i 3 anni in cui spicca la partecipazione di Impala Wise AS, e un’altra in chiusura di convegno, stavolta per i nati nel 2022, coi riflettori puntati su Gold.

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Galoppo a Varese, Livorno, Chilivani, Tagliacozzo e Merano

Stasera si corre al galoppo al Caprilli di Livorno, mentre domani il Varese Park Racecourse si prepara a celebrare una delle sue giornate tradizionalmente più interessanti, con due Handicap principali: il Premio Giovanni Borghi per tre anni e oltre sulla distanza dei 1.600 metri e il Premio Mario Benetti che vedrà al via le femmine, anche in questo caso di tre anni e oltre, ma sulla più impegnativa distanza dei 2.250 metri. Domani si corre anche in Sardegna, al Don Meloni di Chilivani, mentre domenica pomeriggio spazio alle riunioni di Merano e Tagliacozzo.

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Estero

Dopo la gloria in Svezia, i trottatori italiani potrebbero tornare protagonisti domani in Francia, a Enghien, dove si disputeranno il Prix de Berlin per i tre anni e il Prix de Geneve per i quattro anni. Entrambi sulla distanza dei 2.875 metri, le due prove propongono una buona rappresentativa del nostro allevamento. Tra i più giovani Isigny Dance (Marco Smorgon) e Iceberg Bi (Gabriele Gelormini), nell’altra i compagni di colori e di allevamento Ginger Gio (Anthony Barrier) e Golden Gio (Mathieu Abrivard).

