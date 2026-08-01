Gran Premio Regione Liguria, vittoria sul velluto per Indianfire Wf
VILLANOVA D'ALBENGA (SV) - Indianfire Wf è il vincitore della sesta edizione del rinomato Gran Premio Regione Liguria, gruppo 3 sul doppio chilometro riservato ai 3 anni che si è consumato ieri sera sulla pista dell'ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga. In testa sin dal primo metro, il figlio di Alrajah One interpretato da Antonio Di Nardo ha percorso un primo chilometro in totale scioltezza, mentre alle sue spalle si verificavano diverse rotture che toglievano di gara una nuona parte dei protagonisti più attesi.
Marco Stefani con Ippopotamo Tq era il primo a rompere gli indugi e provava a scoprirsi per andare all’attacco del battistrada, ma doveva poi ripiegare alla corda salvo tentare l’estremo assalto in retta di arrivo che però veniva respinto agevolmente dal portacolori della Regina Horses di Salvatore Buggea che chiudeva a media di 1.14.5 con un secondo km di corsa eccellente. Terza posizione per Italian Ferm. Quarta Inox Bi.
Per Indianfire Wf si tratta di una conferma che fa seguito all’ottimo secondo posto ottenuto meno di due settimane fa a Montecatini, nel Premio Società Terme, dietro Inimitable. Dal passaggio alle dipendenze di Alessio Di Basco lo scorso maggio, il figlio di Alrajah One (prima vittoria in un Gran Premio da stallone) ha messo a segno tre vittorie e un secondo posto in quattro corse e ora potrebbe guardare con fiducia a un ulteriore salto di categoria.