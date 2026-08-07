L'Italia del trotto dal Garigliano a New York. Profumo di tricolore anche a Deauville

Grande appuntamento stasera all’ Ippodromo del Garigliano di Santi Cosma e Damiano, dove andrà in scena l'attesa “Notte delle Stelle” del trotto italiano. Un programma ricchissimo (inizio dalle 19:50) con sette corse di cui ben tre prove di gruppo: le due finali del Campionato Femminile per le trottatrici di 3 e 4 anni, e l’atteso Palio dei Comuni del Pontino - Memorial Cav. Antonio D’Angelo. In nove al via nella finale delle tre anni, con Ingrid Am e In The Night Gar a recitare il ruolo di favorite. Tra le quattro anni figurano la pluricampionessa Giovaz e Gloria Italia, quest’ultima fresca vincitrice del Gran Premio Unione Europea Filly. Nel Palio dei Comuni due batterie da sette cavalle ciascuna, e una finale per le migliori quattro qualificate: ogni cavalla sarà abbinata a uno dei comuni che circondano l’area dell’impianto. Elisa Ana e Dali Prav appaiono le favorite nelle rispettive eliminatorie. Gli altri appuntamenti domestici del weekend di trotto sono previsti stasera a Cesena e Treviso , e domani al Sesana di Montecatini .

Sabato di spessore internazionale all’ippodromo del Meadowlands di New York, a pochi passi dal MetLife Stadium, dove si è disputata la finale del mondiale di calcio tra Spagna e Argentina. L’anello del New Jersey sarà infatti il teatro del 101° Hambletonian, la corsa più prestigiosa del calendario statunitense, super-classica a stelle e strisce da un milione di dollari che vedrà tra i partenti due cavalli di proprietà italiana: American Power e Madame Cheval, entrambi portacolori della Scuderia Biasuzzi, rispettivamente al via nell’Hambletonian e nelle connesse Oaks. Nel John Steel Memorial c’è anche Warrawee Michelle, la fuoriclasse canadese di proprietà della scuderia Santandrea di Piero Eigenmann. L’inizio delle corse è fissato per le 18:00 italiane, con le Hambletonian Oaks in palinsesto alle 21:36 e l’Hambletonian alle 22:51, sempre orario in Italia. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su EquTv (canale 151 del digitale terrestre e sul 220 di Sky).

Galoppo

Se la scena internazionale del trotto è tutta degli Stati Uniti, quella del galoppo è senza dubbio in Francia, all’ippodromo di Deauville, dove l’Italia presenterà per questo weekend alcuni dei suoi rappresentanti. Si parte domani con l'impegno di Présage Nocturne, che nella compagine dei suoi proprietari annovera Paolo Zambelli, Carlo Pellegatti e Alessandro Botti: reduce dalla vittoria ottenuta lo scorso 22 giugno nel Grand Prix de Lyon, il figlio di Wootton Bassett sarà al via con il nostro Cristian Demuro nel Prix de Reux, prova di gruppo 3 sulla distanza dei 2.500 metri. Domenica toccherà invece al vincitore del Premio Parioli, Grand Son Of Dark: il figlio di Dark Angel correrà nel Prix Daphnis, una Gruppo 3 sui 1.600 metri. Il cavallo allenato da Endo Botti sarà affidato alle mani di Maxime Guyon. Per il calendario nazionale stasera si corre a Livorno, domani a Chilivani e Varese, e domenica a Merano.