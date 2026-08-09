USA, il nipote di Varenne sbanca il 101° Hambletonian

NEW YORK - Si è consumata stanotte sulla pista newyorchese del Meadowlands l'edizione numero 101 dell' Hambletonian , super-classica internazionale da un milione di dollari riservata ai trottatori di tre anni. Emozioni e spettacolo a non finire, con un finale da brividi che ha regalato la vittoria nientemeno che a un nipote di Varenne : Apex , si chiama così il protagonista che stanotte si è preso la scena del trotto mondiale nel tradizionale appuntamento a stelle e strisce. Il fuoriclasse americano è figlio di Walner e Mission Brief , quest'ultima campionessa da oltre un milione e mezzo di dollari ma soprattutto figlia di Southwind Serena , nata da proprio dal "Capitano", che figura nella linea genealogica femminile come padre di sua nonna.

LA CORSA - Guidato da Dexter Dunn e allenato da Marcus Melander, Apex si è imposto in 1.49.2, nuovo record dell’Hambletonian e record della pista del New Jersey per un trottatore di 3 anni, ad appena un quinto dal record mondiale. Una vittoria in strettissima foto, al limite della parità, sul rivale dichiarato Big Ranger. Un'autentica battaglia fino all’ultimo centimetro, con Tim Tetrick che le ha provate tutte quando ha mosso Big Ranger dalla terza posizione per portarsi all’attacco dell’avversario, ma alla fine si è dovuto arrendere a una onorevolissima seconda piazza. Marcus Melander diventa così il quinto allenatore ad aver vinto nella stessa stagione sia le Oaks che l’Hambletonian, mentre per Apex si tratta della decima vittoria su 14 corse disputate.

Il marchio tricolore sul 101mo Hambletonian porta in dote pure l'ottimo quarto posto di American Power, portacolori della scuderia italiana di Mauro Biasuzzi. Una prestazione convincente che lo ha visto prima partire col 10 al largo di tutti, poi ulteriormente penalizzare dalla rottura di Spencer Hanover che gli ha fatto perdere ulteriori metri preziosi. Nonostante le mille difficoltà James Macdonald si è riorganizzato, portando il figlio di Walner in proiezione esterna e ottenere nel finale una quarta posizione che lascia più di qualche rammarico, sia per la posizione iniziale dovuta al sorteggio che per l'evoluzione della corsa.