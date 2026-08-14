Coppa del Mare, Allegri cerca il bis nella sua Livorno

Livorno si ferma per uno degli appuntamenti più prestigiosi del galoppo italiano, con l’ippodromo Federico Caprilli a fare da teatro a una serata che culminerà con la classica più attesa e sentita dal popolo labronico. L'ottantunesima Coppa del Mare sarà la quinta delle sei prove in cartellone (inizio dalle 20:38). Da quest’anno la corsa è stata promossa a Super Handicap con una dotazione di 44mila euro, ed è stata scelta come TTQ nazionale. Otto i pretendenti al via. L’Alma Racing, scuderia di cui è proprietario il nuovo allenatore del Napoli, si presenta anche quest’anno tra le candidate al titolo.

Due i portacolori che scenderanno in pista per conto del tecnico toscano: Strong Alpha, il vincitore della passata edizione anche quest’anno apparso in forma smagliante (imbattuto nelle quattro corse disputate sulla pista) con in sella Mario Sanna, ed Hercule Star, neo-acquisto di Allegri al debutto assoluto in Italia che sarà affidato alle sapienti mani di Fabio Branca: quattro vittorie in Francia nelle ultime sei corse, la seconda nel prestigioso ippodromo parigino di Longchamp, sarà l’unico 3 anni di questa corsa. Entrambi i cavalli sono allenati da Stefano Botti.

Tra gli altri favoriti Vola Gesso arriva a questa corsa sulle ali di una forma in crescita. Il grigio Anthony ha corso bene al debutto sulla pista pur regalando metri sulla curva finale, mentre al suo interno gli sfuggiva Ceilings. Cleone Jet affronta per la prima volta la pista, ma le prestazioni lo segnalano in forte miglioramento.

Per il calendario nazionale nel galoppo si corre anche a Merano: un meeting di Ferragosto che si articolerà tra domani (8 corse) e domenica (6), con in evidenza la Listed Premio E.B.F. Terme di Merano.

Trotto

Attesissimo anche un altro appuntamento ippico in Toscana, stavolta nel trotto, all’ippodromo Sesana di Montecatini, dove domani andrà in scena la 74ma edizione del Gran Premio Città di Montecatini, grande classica riservata ai cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza del miglio. Sul circuito toscano la tradizionale formula delle due batterie eliminatorie che premiano i primi quattro arrivati al traguardo, più un nono cavallo che accede alla finalissima in virtù del miglior tempo realizzato. Dubhe Prav, Dolce Vicky, Dany Capar e Click Bait sembrano i candidati più seri per la finale.

L’altro clou del weekend guarda a domenica, all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, che ospiterà il Gran Premio Marche ma soprattutto la finalissima del Campionato Italiano Guidatori Trotto. La pista marchigiana vedrà schierati dieci autentici maestri delle redini lunghe, pronti a contendersi il prestigioso titolo: da Alessandro Gocciadoro a Santo Mollo, da Antonio Di Nardo a Roberto Vecchione, passando per Marco Stefani, Enrico Bellei e Carmine Piscuoglio, fino a Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, Roberto Ruvolo e Davide Angeletti.

Tra gli altri appuntamenti di trotto del fine settimana, stasera si corre al Savio di Cesena e all'Euroitalia di Casarano, domani ancora a Cesena e domenica a Treviso.