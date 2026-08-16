Dany Capar conquista il 74° Gran Premio Città di Montecatini

MONTECATINI - È Dany Capar il vincitore del 74° Gran Premio Città di Montecatini . Alessandro Gocciadoro , guidatore e allenatore del portacolori di Leonardo Cecchi , è l'altro protagonista indiscusso della serata del Sesana , vincitore dell'edizione 2026 della prestigiosa prova di Gruppo 1 e di altre tre delle nove corse in cartellone valevoli per la 23ma giornata stagionale del circuito toscano.

Tante le emozioni nel Gran Premio cittadino, che si rinnova di anno in anno grazie alla formula delle due batterie e della finale in chiusura di riunione che assicura spettacolo e spesso arrivi a sorpresa. E il colpo di scena non è mancato proprio nella finale, inatteso decisivo al termine dell’ultima curva, quando il favorito Dubhe Prav, che sembrava in totale controllo al comando lanciatissimo verso la conquista del titolo, è sbottato improvvisamente di galoppo lasciando così strada aperta proprio a Dany Capar con Alessandro Gocciadoro, che al via si era acquattato nella sua scia. Il figlio di Exploit Caf non si è lasciato sfuggire l’occasione, andando a vincere a media di 1.12.6 e regalando al suo interprete il quarto successo della serata e il ritorno nell’albo d’oro della corsa dopo la saga firmata con Vernissage Grif.

Per la scuderia è arrivato anche l’en plein grazie al secondo posto di Dolce Viky (vincitore dell’edizione 2024, quando alla guida c’era Roberto Vecchione), autore di un'ottima prestazione. Dietro ai due di Gocciadoro si sono piazzati i due allievi di Mauro Baroncini: Galileo Ferm dopo l’ottima prestazione in batteria ha provato ad affrontare da protagonista anche la finale avanzando ai lati di Dubhe Prav, ma all’epilogo si è trovato a corto di energie e ha chiuso quarto, rimontato in retta dal compagno di training Eminem Font che ha chiuso terzo per linee interne e senza troppo spazio.

GOCCIA SHOW - Alessandro Gocciadoro, come detto, è stato il mattatore della serata con ben quattro vittorie. La suite è iniziata nel Premio TRM Italia, la prova per buoni cavalli di 3 anni risolta con il successo di Io Nina Bond. Italiana non era meno della compagna di training nel Premio Conad: percorso arrembante per la portacolori della Pink & Black, partita veloce dalla seconda fila, che prima si portava ai lati di India del Ronco dopo 600 metri, poi iniziava un pressing asfissiante nel secondo giro passando al termine della curva finale. L’altro successo di giornata per il top trainer-driver emiliano arrivava nel Premio Hippoweb con la neo allieva Indiana Bar, che bagnava subito con una vittoria la prima uscita per il nuovo training: al rientro da aprile, Indiana Bar scavalcava nel lancio Instinct Grif, non si opponeva dopo 400 metri a Indrio e la scelta si rivelava azzeccatissima.