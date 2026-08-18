Addio a Varenne, il cavallo più forte nella storia del trotto

E' morto Varenne, il mitico cavallo italiano considerato il miglior trottatore di tutti i tempi. L'annuncio è stato dato dal profilo social ufficiale dello stesso animale, che aveva compiuto 31 anni lo scorso 19 maggio. "È con immenso dolore che diamo la notizia della morte del Capitano - si legge nel mnessaggio - questa notte Varenne è venuto a mancare e il veterinario ne ha accertato la causa per infarto fulminante. Siamo distrutti nell'aver appreso questa mattina la notizia e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan a volare verso le sue vittorie, Oggi Varenne quelle ali le ha messe per viaggiare altrove, corri sempre libero e sempre nostro Capitano, che la terra ti sia lieve. Tanto Amore raggiungi Enzo".