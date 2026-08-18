Palio di Siena 2026, Tittia col Nicchio vince la Carriera dell'Assunta

Dopo due giornate contrassegnate dal maltempo e che hanno portato gli organizzatori al rinvio , Siena ha vissuto il tradizionale appuntamento con il Palio dell'Assunta. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per l'intera città. Il successo finale è andato al Nicchio con Anda e Bola, montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia, che ha corso 43 pali vincendone 13, ottenendo il bis dopo quello di luglio di quest'anno.

Atzeni trionfa dopo una fuga solitaria

Dopo tre false partenze, con la mossa (la fase di partenza), durata più di un'ora e con il rischio rinvio (a causa dell'oscurità) dietro l'angolo, il via è stato dato intorno alle ore 20:15. Atzeni, che ha montato Anda e Bola,(castrone baio di 10 anni, che ha corso 4 pali vincendo nell'agosto del 2025 per Valdimontone) è scattato subito in testa ed ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, portando la Contrada del Nicchio (che non si aggiudicava il Palio dal 1998) alla vittoria finale.

Atzeni, la gioia e la caduta

Atzeni (detto Tittia) è stato protagonista di una brutta caduta al termine del Palio, fortunatamente non ha riportato serie conseguenze ed è stato medicato dai sanitari. E' riuscito a trionfare dopo la Carriera di luglio, quando portò alla vittoria l'Aquila, montando Diodoro. Sale così a 13 vittorie, raggiungendo Trecciolino e portandosi ad una sola lunghezza da Aceto, che con 14 trionfi è ancora oggi il fantino più vincente dell'epoca moderna. È la 43esima vittoria del Nicchio. Dopo il successo dell'Aquila del 3 luglio, il Nicchio era diventato la contrada nonna, quella che da più tempo non vinceva.

Palio di Siena, misure di sicurezza rafforzate

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della città Valerio Massimo Romeo, ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza; che è stato ulteriormente rafforzato (rispetto a quello realizzato per il Palio del 2 luglio) alla luce dell'incremento dei flussi turistici in città. Il dispositivo è stato studiato in un vertice a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco della città toscana Nicoletta Fabio, il questore Ugo Angeloni, i vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, rappresentanti dell'Asl Sud-Est, del Magistrato delle Contrade, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. Sono state intensificate le attività di filtraggio del pubblico diretto in Piazza del Campo, con controlli capillari agli 11 varchi di accesso, anche grazie all'utilizzo di metal detector portatili.

Le dieci accoppiate

Ecco le dieci accoppiate (cavalli e fantini) che hanno partecipato al Palio dell'Assunta: Selva con Canarinu, montato oggi da Sebastiano Murtas; Chiocciola con Arestetulesu, montato da Jonatan Bartoletti; Oca con Diamante Sauro, montato da Michel Putzu; Nicchio con Anda e Bola, oggi avrà come fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, che ha corso 42 pali vincendone 12, l'ultimo a luglio di quest'anno per l'Aquila; Lupa con Diodoro, montato da Dino Pes; Torre con Donrodrigo, che sarà montato da Giuseppe Zedde; Istrice con Ares Elce, montato da Federico Guglielmi; Aquila con Benitos, che oggi avrà come fantino Carlo Sanna, detto Brigante; Onda con Viso d'Angelo, montato dal fantino Andrea Sannae infine Giraffa con l'esordiente Euskaldi, montato da Elias Mannucci.