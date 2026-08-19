Varenne, l'ultima corsa del Capitano e l'eredità per l'ippica italiana

ROMA - Varenne ha scelto un anonimo martedì d’agosto per il suo ultimo saluto. Senza una grande corsa da vincere. Nessuna tribuna in piedi ad aspettarlo. Nemmeno il boato che per anni aveva accompagnato le sue fenomenali progressioni. Il Capitano se n’è andato nel silenzio della notte. Ma è un silenzio che, ancora una volta, ha fatto rumore in tutto il mondo.

La notizia della scomparsa del 'Figlio del Vento' ha attraversato in poche ore confini, lingue e continenti. Le testate ippiche e sportive internazionali hanno ricordato il grande campione italiano, ripercorrendone le imprese, i record, le vittorie e quella dimensione universale raggiunta da nessun altro cavallo nella storia. Dall’Europa agli Stati Uniti, fino ai grandi Paesi del trotto mondiale, sono arrivati omaggi e tributi per quello che, al di là di classifiche e preferenze personali, è stato riconosciuto come uno dei più grandi interpreti che questo sport abbia mai conosciuto.

Reuters ha titolato “Invincible trotter Varenne, Italy’s most famous horse, dies at 31”, mentre L’Équipe lo ha salutato come “Cheval de légende et l’un des meilleurs trotteurs de l’histoire”. Dalla Spagna AS ha scritto “Muere Varenne, la leyenda mundial del trote”, negli Stati Uniti USTA ha scelto “‘Il Capitano’ Varenne dies at age 31”, mentre in Svezia Travronden ha aperto con un essenziale “Varenne är död”. Titoli diversi per un omaggio diventato globale.

I paragoni, inevitabilmente, si sono sprecati. Il 'Maradona dell’ippica', è stato scritto. La Repubblica lo ha definito un eroe sportivo italiano da accostare, per dimensione popolare e capacità di rappresentare un’epoca, a figure come Pietro Mennea o Fausto Coppi. Accostamenti appartenenti a discipline diverse e quindi impossibili da misurare sullo stesso metro, ma che raccontano meglio di qualsiasi statistica ciò che Varenne era riuscito a diventare: molto più di un cavallo da corsa.

Perché i suoi successi sono già scritti nella roccia. Non hanno bisogno di essere riscoperti oggi. Restano lì, consegnati alla storia del trotto mondiale. Ma la grandezza di Varenne è sempre andata oltre il palmarès. Il Capitano riuscì in qualcosa che l’ippica raramente sa fare: uscire dai propri confini, attraversare la cerchia degli appassionati e diventare patrimonio popolare. Per anni anche chi non frequentava gli ippodromi conosceva il suo nome. Si aspettava una sua corsa, si parlava delle sue vittorie, si riconosceva in quel cavallo italiano che partiva per conquistare il mondo.

Varenne apparteneva all’ippica, ma non soltanto agli ippici. Ed è forse proprio questo il significato più profondo di quanto accaduto nelle ore successive alla sua scomparsa. Nel momento della tristezza, Varenne è riuscito ancora una volta a riportare il trotto e l’ippica al centro del racconto. Lo ha fatto senza correre, molti anni dopo l’ultima partenza, semplicemente attraverso la forza immensa del simbolo che era diventato.

Per alcuni giorni i riflettori dei grandi media si sono nuovamente accesi sull’ippica italiana. Si è tornati a parlare ovunque di cavalli, di corse, di ippodromi, di uomini, di campioni e di una tradizione sportiva che appartiene profondamente alla storia del nostro Paese. Milioni di persone hanno incontrato nuovamente il nome di Varenne e, attraverso di lui, quello di uno sport che troppo spesso negli ultimi anni ha faticato a trovare spazio nel grande racconto nazionale.

Anche questa è un’eredità. Forse l’ultima che il Capitano ha voluto lasciare soprattutto all’ippica italiana. Un’eredità che arriva in un momento particolare, mentre il settore prova a ricostruire visibilità, credibilità e ambizione dopo anni difficili. Sarebbe sbagliato pensare che il ricordo di un campione possa risolvere problemi che richiedono programmazione, investimenti, riforme e tempo. Ma sarebbe altrettanto sbagliato non comprendere la straordinaria opportunità racchiusa in questi giorni.

Varenne ha ricordato all’Italia quanto può essere potente l’ippica quando riesce a produrre un campione, una storia e un’emozione capaci di parlare a tutti. E che questo sport può ancora entrare nei grandi giornali, nelle televisioni, nelle conversazioni delle persone. Che può emozionare anche chi non conosce un ragguaglio chilometrico. Che dietro una corsa ci sono atleti, uomini, rivalità, sacrifici e storie universali. E soprattutto ha ricordato quanto sia importante riuscire a raccontarle.

L’ippica italiana che oggi vuole tornare grande deve custodire questa lezione. Non vivendo di nostalgia e neppure aspettando che nasca un altro Varenne, perché i fuoriclasse di quella dimensione non si programmano. Ma lavorando affinché la propria storia, i propri protagonisti e i propri grandi eventi possano tornare a essere conosciuti, riconoscibili e condivisi anche fuori dagli ippodromi.

La commozione di queste ore dice che esiste ancora un legame. Forse sopito, certamente da ricostruire, ma non cancellato. È questa la luce che rimane dentro il dolore per la scomparsa del Capitano. Una luce enorme, alimentata dai riflettori che da ogni parte del mondo si sono accesi per salutarlo. Ora spetta all’ippica italiana provare a non lasciarli spegnere completamente. Varenne aveva già dato tutto in pista. Aveva vinto, viaggiato, battuto avversari, abbattuto record e portato il nome dell’Italia nei più grandi templi del trotto mondiale. Eppure, in quell’anonimo martedì d’agosto, è riuscito ancora una volta a fare qualcosa per il suo sport.