Palio di Siena, Tittia resta ricoverato in osservazione: "Quadro in miglioramento"
Giovanni Atzeni, detto Tittia, sta meglio. Il fantino, fresco vincitore del Palio dell'Assunta, è stato ricoverato al policlinico Le Scotte di Siena subito dopo la corsa, a causa di una brutta caduta verificatasi una volta raggiunto il traguardo. Atzeni, secondo il resoconto dei sanitari, ha trascorso una notte "tranquilla" e rimarrà in osservazione per almeno 24 ore.
Atzeni, il successo e la caduta
Tittia è stato il dominatore assoluto del Palio di Siena. Dopo aver vinto la Carriera di luglio, portando al successo la Contrada dell'Aquila, si è ripetuto nel Palio dell'Assunta, vincendo con il Nicchio e portando a 13 i suoi successi nella corsa (raggiungendo Trecciolino e portandosi ad una sola lunghezza da Aceto).
Le condizioni di Atzeni dopo la corsa
Al termine della gara è stato protagonista di una rovinosa caduta ed è stato immediatamente trasportato in barella al Policlinico. Atzeni ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni, secondo quanto fanno sapere fonti sanitarie, vengono giudicate in miglioramento, ma il prolungamento del ricovero è ritenuto necessario per svolgere ulteriori accertamenti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS