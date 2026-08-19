Palio di Siena, Tittia resta ricoverato in osservazione: "Quadro in miglioramento"

Giovanni Atzeni, detto Tittia , sta meglio. Il fantino, fresco vincitore del Palio dell'Assunta , è stato ricoverato al policlinico Le Scotte di Siena subito dopo la corsa, a causa di una brutta caduta verificatasi una volta raggiunto il traguardo. Atzeni, secondo il resoconto dei sanitari, ha trascorso una notte "tranquilla" e rimarrà in osservazione per almeno 24 ore.

Atzeni, il successo e la caduta

Tittia è stato il dominatore assoluto del Palio di Siena. Dopo aver vinto la Carriera di luglio, portando al successo la Contrada dell'Aquila, si è ripetuto nel Palio dell'Assunta, vincendo con il Nicchio e portando a 13 i suoi successi nella corsa (raggiungendo Trecciolino e portandosi ad una sola lunghezza da Aceto).

Le condizioni di Atzeni dopo la corsa

Al termine della gara è stato protagonista di una rovinosa caduta ed è stato immediatamente trasportato in barella al Policlinico. Atzeni ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni, secondo quanto fanno sapere fonti sanitarie, vengono giudicate in miglioramento, ma il prolungamento del ricovero è ritenuto necessario per svolgere ulteriori accertamenti.