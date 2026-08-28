Torino, conto alla rovescia per il 61° Gran Premio Marangoni. Stasera a Livorno il 112° Criterium Labronico

Un fine settimana di primo piano attende gli appassionati di corse, con un calendario che propone diversi appuntamenti di rilievo sia in Italia che all'estero. Dalle prove di cartello sulle piste domestiche fino agli impegni internazionali, il weekend propone un quadro di assoluto valore tecnico nel trotto e nel galoppo.

Trotto

I riflettori di questo weekend puntano dritti su Torino. Domenica 30 agosto a Vinovo è in programma il 61° Gran Premio Marangoni, grande classica del trotto italiano e ultima prova di selezione del circuito riservato ai tre anni indigeni, prima dell’appuntamento di ottobre con Derby e Oaks che sarà preceduto dalle qualificazioni del 19 settembre. La prova di gruppo 1 aperta ai migliori della generazione 2023 si correrà sul doppio chilometro con 165mila euro di montepremi, mentre nel relativo Filly di gruppo 2 riservato alle femmine si correrà sul miglio.

In 12 al via, sia nei maschi che nelle femmine. C’è un grande favorito nell’Open, forte della pole position rimediata nel sorteggio: Il Trio Jet, allievo di Alessandro Gocciadoro, con il collaudato Santo Mollo alle guide. Reduce dalle vittorie negli ultimi due gruppi 1 dei 3 anni, ha da sempre dato la sensazione di leader e scattando dal palo potrà impostare la sua corsa. La scuderia Trenta&Quaranta, meno fortunata ai numeri, contrattacca con due soggetti: Iambellesi Tq (11) e Ippopotamo Tq (6), affidati rispettivamente a Marco Stefani ed Enrico Bellei, per il training di Mauro Baroncini. Oltre a Il Trio Jet, il team di Noceto presenta Ideal Turdance con Antonio Di Nardo, e il compagno di colori Ice Gio.

Si annuncia sul filo dell’equilibrio la prova riservata alle femmine, dove spicca al 2 Irma Ferm, vincitrice in gruppo 3 a Bologna e sempre piazzata nelle classiche riservate alle femmine a Modena, Milano e Garigliano. Nel corso della serata (otto prove, inizio alle 20) prevista una corsa e un omaggio in pista intitolata a Varenne, vincitore dell'edizione ’98.

Appuntamento di caratura internazionale domani a Bergsåker, in Svezia, teatro del Sundsvall Open Trot, Gruppo 1 sui 2.140 metri dove a difendere i colori italiani ci sarà Clarissa, reduce da uno sfortunato sorteggio (10) che la vedrà partire in seconda fila. Piove sul bagnato per i colori italiani: Alessandro Gocciadoro infatti non potrà essere alla guida della sua allieva a causa di un infortunio rimediato sabato scorso al Kymi Gran Prix, dove si è procurato la frattura di due costole. Nel convegno svedese scenderà in pista anche Enaoz nella prova riservata al trotto montato.

Galoppo

Il fine settimana del galoppo mette in evidenza le piste di Livorno e Merano. Stasera all’ippodromo Caprilli (sei corse, inizio alle 20:38) va in scena l’edizione numero 112 dello storico Criterium Labronico, prova per 2 anni di classe 2 che vedrà il testa a testa Botti vs. Botti, coi due principali allenatori italiani che schiereranno due cavalli ciascuno. Stefano Botti presenta Tesseron con Maikol Arras in sella, e Joy Lady nelle mani di Dario Vargiu. Endo Botti schiera Strange Wedding con Dario Di Tocco e Trend Setter con Giuseppe Cultraro.

Domani all’ippodromo di Chilivani il Premio Corriere dello Sport e Tuttosport aprirà il convegno che vedrà nel suo clou una tappa del Campionato dei Fantini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Infine, è grande attesa domenica a Merano per il Premio Piero e Franco Richard, una delle prove clou dell'ostacolismo italiano che segna l'ingresso nel periodo più caldo della stagione dello steeple nazionale, trampolino di lancio per il prestigioso 87° Gran Premio Merano Alto Adige.

Un po' d'Italia pure in Francia con Présage Nocturne: domenica il figlio di Wootton Bassett che nella compagine dei suoi proprietari annovera Paolo Zambelli, Carlo Pellegatti e Alessandro Botti correrà il Lucien Barrière Grand Prix de Deauville.