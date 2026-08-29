Livorno, sigillo di Tesseron sul 112° Criterium Labronico

LIVORNO - All 'ippodromo Caprilli di Livorno è andata in scena l'edizione numero 112 del tradizionale Criterium Labronico , che ha espresso il verdetto dell'affascinante testa a testa tra Endo e Stefano Botti , coi due team migliori d'Italia che schieravano in pista due cavalli ciascuno. E' Tesseron il vincitore della classica livornese riservata ai 2 anni, che con Maikol Arras in sella si è aggiudicato la prova con una lunghezza abbondante di vantaggio sulla compagna d'allenamento Joy Lady.

Al via Tesseron ha preso il comando e ha resistito al tentativo della favorita Strange Wedding, rivale dichiarata che ha avuto qualche difficoltà nell’affrontare la curva dello stadio, mentre a distacco era terza Joy Lady, l’altra pedina di Stefano Botti, su Trend Setter. Quest’ultimo all’apertura delle gabbie aveva subito un cross con Tesseron.

All’attacco della curva finale, Strange Wedding ha reiterato il suo attacco ma è rimasta senza argomenti e ha iniziato a perdere terreno, avvicinata all’interno da Joy Lady. In retta d’arrivo andavano a giocarsi la vittoria i due cavalli allenati da Stefano. Joy Lady ci provava all’esterno di Tesseron che, come alla sgabbiata, evidenziava una certa inesperienza allargando leggermente verso la rivale.

Sul traguardo Tesseron manteneva una lunghezza abbondante di vantaggio su Joy Lady, mentre 10 lunghezze più indietro Trend Setter superava Strange Wedding, esausta. L’intervento d’autorità dei commissari per verificare se questa deviazione fosse stata influente o meno sull’esito della corsa, ha avuto esito negativo e il risultato è stato velocemente confermato. Il figlio di Harry Angel ha ottenuto così la terza vittoria su tre corse disputate a Livorno, portando così il titolo nella bacheca di Stefano Botti.

Vittoria di Eagle Force con Mario Sanna nel Premio Carlo Azeglio Ciampi, mentre Yes of Course montato da Maikol Arras (doppio per lui) ha dominato il Premio Armando Picchi. Stefano Botti dunque mette la firma sulla serata, portandosi il pallone a casa da allenatore e centrando la doppietta come proprietario.