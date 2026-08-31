Torino, Inimitable la spunta in volata: suo il 61° Gran Premio Marangoni
TORINO - Spettacolo a Vinovo per l'edizione numero 61 del Gran Premio Marangoni. Sull'anello piemontese si è consumato il tradizionale appuntamento del trotto italiano, Gruppo 1 riservata ai migliori 3 anni indigeni, che ha visto il successo di Inimitable con Vincenzo Luongo alle guide. L'allievo di Gennaro Casillo l'ha spuntata al termine di una volata avvincente, una corsa tattica per buona parte del doppio chilometro entrata nel vivo solo in retta d'arrivo, decisa da una progressione esplosiva del portacolori della Scuderia Spallina. Piazza d’onore per Ippopotamo TQ, terzo Il Trio Jet, poi Ideal Turdance e Iambellesi TQ.
Ad animare la serata di corse dell’impianto torinese anche il relativo Marangoni Filly, prova sul miglio dominata dalla beniamina di casa Irma Ferm, strafavorita alla vigilia, guidata da Marco Stefani. Con una mossa tattica perfetta, il driver modenese ha saputo trovare spazio e tempo giusto per prendere il comando dopo la fase iniziale e portare tutti a spasso fino al palo della retta d'arrivo. Seconda Impressive Gio con Antonio Di Nardo, terzo posto per Ialmaz Indal con Federico Esposito.
Nelle altre corse della serata da segnalare il successo di Gran Premio, con Andrea Farolfi alle guide, nel Premio ‘Il Capitano’ dedicato alla memoria di Varenne, e la prima vittoria in carriera per Luxury Gio, interpretata da Antonio Simioli nel Trofei Aste Anact 2026.
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