Casarano, tutto pronto per il 1° Gran Premio del Salento

Due prove di gruppo 3, divisione maschi e femminile, riservate a cavalli indigeni di 4 anni sulla distanza del miglio, ciascuna con una dotazione di 37.400 euro. In pista alcuni dei migliori interpreti della generazione 2022. In sette al via per il titolo maschile, dove Giotto Ek e Golimpio D’Or si contendono i favori del pronostico. Il figlio di Vivid Wise As non vedrà il convalescente Alessandro Gocciadoro alle guide (ai box per infortunio), al suo posto Antonio Di Nardo. Dopo l'eccellente piazza d'onore ottenuta in Svezia nell’Elite dei quattro anni (dietro solo al campione Golden Boy con il tempo di 1.08.9), il portacolori della Scuderia Effebi rientra dopo essere incappato in errore nella fase iniziale nel Città di Cesena. Golimpio d’Or, guidato ed allenato da Mario Minopoli Jr., è reduce da una super performance, rifinita al nuovo record sul miglio di 1.12.5. dopo percorso interamente scoperto. La condizione atletica del figlio di Dontyouforgetit è al top, tra le uscite più recenti spicca il piazzamento a media di 1.11.4 sui 2100 metri nel Gran Premio Unione Europea.

Nella divisone femminile (saranno in 10 al via) l'unica in grado di appuntarsi i gradi della favorita sembra essere Genny Lj, che avrà in sulky Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, con il quale ha vinto il Nazionale filly lo scorso giugno. Restano temibili Glen Rose, apparsa in crescita nella finale del Campionato delle 4 anni (seconda proprio alle spalle di Genny Lj) e Gioconda Jet, che si è fatta notare nel Derby delle 4 anni e nel Regione Campania, ottenendo sempre un terzo posto. Un gradino più in basso troviamo Gemma Capar, Gianna e Giorgia Del Ronco, senza sottovalutare le chances di Gmail Road Grif, che però avrebbe preferito il doppio chilometro. Ghaurea Di Poggio e Guendalina Trio nelle vesti di sorprese.

La serata di corse (sette prove, inizio fissato per le 19:40) vedrà inoltre le due prove del Gran Premio dei Guidatori del Mediterraneo e del Mar Nero, al termine del quale sarà proclamato il miglior guidatore europeo con l'ambita Coppa d’Argento, e la finale della Champions League del Salento, che mette in palio i colori di dieci comuni del territorio, con cavalli e guidatori in giubba personalizzata: Casarano, Taviano, Tuglie, Poggiardo, Cursi, Racale, Scorrano, Maglie, Supersano e Matino.

Numerosi gli eventi collaterali e le iniziative per il pubblico di tutte le età. La serata si aprirà con una cerimonia inaugurale scenografica che vedrà la partecipazione della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri di Bari, la sfilata degli atleti con le bandiere internazionali, due binomi della Scuola di Cavalleria dell’Esercito di Lecce e due binomi dei Carabinieri biodiversità di Martina Franca su cavalli murgesi. Al termine delle corse uno spettacolo pirotecnico e il concerto del gruppo di pizzica I Trainanti.