A Cesena il 92° Campionato Europeo di Trotto Orogel

“Due in finale, uno nella storia”, recita il claim che sintetizza perfettamente lo spirito di una corsa il cui fascino non conosce il tempo. La formula è unica al mondo: due prove di qualificazione, alle quali partecipano dodici tra i cavalli più forti in circolazione, che si sfidano a numeri invertiti, più il race off finale, vera e propria ‘bella’ tra i due vincitori delle qualificazioni. Una sfida che non vive solo di velocità, ma anche e soprattutto di sangue freddo, tattica e capacità di gestire la pressione.

Un cast stellare per un’edizione da non perdere. I team più forti d’Italia hanno tutti una propria pedina. Sono sotto il trainer Alessandro Gocciadoro lo svedese Global Agreement, affidato alle mani della leggenda finlandese Jorma Kontio, e Click Bait, americano già vincitore nel 2024. In pista anche Dany Capar, vincitore del Gran Premio Città di Montecatini, in coppia con il top driver Antonio Di Nardo.

La corsa è apertissima, perché al Savio tornano anche veterani e grandi interpreti di questa competizione, autentici assi del trotto come Enrico Bellei e Roberto Vecchione, rispettivamente in coppia con Bleff Dipa e Dylan Dog Font. Entrambi conoscono bene le insidie di questa corsa e ne hanno già scritto pagine importanti.

Al termine della premiazione verrà ricordato il campionissimo di sempre, il “Capitano” Varenne. Sarà il suo storico team, composto da Giampaolo Minnucci, Jorma Kontio e Jori Turja, a introdurre l’omaggio, ripercorrendo anche lo straordinario tributo d’affetto che oltre ventimila persone resero al Campione nel giorno del suo saluto, proprio al Campionato Europeo del 2002.

La serata sarà un vero e proprio evento, capace di unire sport e spettacolo. Accanto alla grande sfida in pista sono infatti previsti musica live, madrine d’eccezione, protagoniste della premiazione, e, al termine, l’attesissimo spettacolo pirotecnico.

L’appuntamento del Savio richiamerà televisioni e inviati di network specialistici da tutta Europa per quella che una prova dell’Elite Circuit UET, il circuito che riunisce alcune delle più importanti corse internazionali di trotto. Il Campionato Europeo sarà trasmesso in diretta da EQUTV (canale 220 di Sky e 151 DTT in chiaro), da Teleromagna (canale 14 DTT e app visibile in tutto il mondo), dalla francese Equidia, nei Paesi scandinavi da ATG Live e attraverso altri principali provider internazionali di scommesse in Europa e negli Stati Uniti.

Biglietto d’ingresso a 5 euro, ridotto a 3 euro per chi accederà all’ippodromo prima delle 19. Ingresso gratuito per i minori (con divieto di scommessa) e per i possessori dell’abbonamento al Cesena Calcio o del ticket della partita Cesena-Sampdoria.

