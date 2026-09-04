Roma, finalmente Capannelle. A Cesena l'Europeo di Trotto nel ricordo di Varenne

ROMA - Finalmente Roma . Finalmente Capannelle . Il fine settimana ippico riparte questo pomeriggio dalla Capitale, con l’atteso ritorno alle corse dello storico ippodromo romano, pronto a riaprire i battenti dopo i lavori di riqualificazione e l’ultimo via libera del MASAF arrivato martedì scorso, al termine del sopralluogo decisivo e delle verifiche sulla piena idoneità delle piste e dell’intero impianto.

Galoppo

Roma e il suo storico ippodromo daranno ufficialmente il via alla nuova stagione di corse con il galoppo. Sei le prove in programma di oggi (partenza alle 18:10), tre in erba e altrettante in sabbia, 47 i partenti. La corsa più importante della serata sarà il Premio Senecio, terza in palinsesto alle 19.20, con 6 cavalli di 3 anni impegnati sui 2.200 metri. Tra i partenti il cavallo di Massimiliano Allegri, Hercule Star, neoacquisto francese dell’allenatore del Napoli che arriva forte di un piazzamento nell’ultima Coppa Del Mare a Livorno, e Taif, altra proprietà di livello dei fratelli Miccichè.

Alla ripartenza di Roma farà seguito quella di Milano, ma nel pomeriggio di domani. All’ippodromo di San Siro inizia la sessione del libretto autunno-inverno, in una prima che presenta in pista sette corse a partire dalle 19:00 con in evidenza il Premio Cancelli, Super Handicap di Classe 1 riservato ai velocisti di 3 anni ed oltre sui 1.200 metri. Molti dei pretendenti al titolo si sono già incontrati nel Bersaglio, e su quella linea il giovane Flag Of Fear merita la pole position, in luce dopo la vittoria nel Cloridano.

Domenica alle Bettole il 75° Città di Varese e a Merano le Listed in ostacoli Premio Creme Anglaise e Premio Azienda di Soggiorno di Merano.

Trotto

Una notte di grande trotto attende l'Ippodromo Euroitalia di Casarano. Stasera la prima edizione del Gran Premio del Salento, appuntamento che sancirà il debutto assoluto dell'impianto leccese nel circuito dei Grandi Premi. Due prove di gruppo 3, divisione maschi e femminile, riservate a cavalli indigeni di 4 anni sulla distanza del miglio. In pista alcuni dei migliori interpreti della generazione 2022. In sette al via per il titolo maschile, dove Giotto Ek (con Antonio Di Nardo) e Golimpio D’Or (con Mario Minopoli Jr.) si contendono i favori del pronostico.

È grande l’attesa per domani all’ippodromo del Savio di Cesena, che ospiterà la 92ª edizione del Campionato Europeo di Trotto Orogel. L’anello romagnolo sarà teatro di uno degli appuntamenti più attesi dell’ippica italiana in una corsa valevole per la quindicesima tappa dell’UET Elite Circuit. La formula è unica al mondo: due prove di qualificazione, alle quali partecipano dodici tra i cavalli più forti in circolazione, che si sfidano a numeri invertiti, più il race off finale, vera e propria ‘bella’ tra i due vincitori delle qualificazioni. L’edizione 2025 ha visto il successo di Dimitri Ferm con Marco Stefani.