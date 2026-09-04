Cesena, sale la febbre per l'Europeo: due in finale, uno nella storia

CESENA - La grande serata del 92° Campionato Europeo di Trotto Orogel – UET Elite Circuit stage 15 è alle porte. L’appuntamento è per domani, sabato 5 settembre , quando sulla pista del Savio di Cesena saranno in dodici a sfidarsi nelle due prove di qualificazione poste come quinta e ottava corsa della serata. Da queste usciranno i due cavalli vincitori che si sfideranno nel race off finale per la conquista del Trofeo.

I PROTAGONISTI - Nella prima delle due prove, in programma alle 21.15, un sorteggio particolarmente favorevole ha assegnato il numero 1 a Bleff Dipa, affidato a Enrico Bellei. Per il Derby winner 2020 la pole position rappresenta un’occasione preziosa: partire davanti significa avere un osservatorio privilegiato sulla corsa e poter gestire al meglio le proprie chance di accesso al race off. Al numero 3 partirà uno dei binomi più suggestivi della serata: la “leggenda” finlandese Jorma Kontio in sulky allo svedese di scuola italiana Global Agreement. Veloce e in ordine, il portacolori del team Gocciadoro è stato preparato per l’occasione dal trainer Alessandro Gocciadoro, che punta su un risultato di prestigio.

Al numero 4 ci sarà Click Bait, l’americano del team Gocciadoro, che veste i colori olandesi e che proprio a Cesena, nel 2024, conquistò il race off del Campionato Europeo. In coppia con Manuel Pistone, cercherà il rilancio dopo alcune prestazioni al di sotto dello standard che lo ha consacrato tra i migliori free for all in attività in Europa.

Prima fila anche per Diamond Francis, cavallo di classe e grande agonista, protagonista al recente Gran Premio di Montecatini, dove si è imposto in una delle due batterie, prestazione che anche al Campionato Europeo lo colloca tra i soggetti più attesi.

Dalla scuderia di Divignano, guidata da Mauro Baroncini, arrivano Follia D’Esi e Dylan Dog Font. Per entrambi i numeri di avvio non sono particolarmente favorevoli, ma la prima ha un vasto repertorio tecnico, il secondo non teme le corsie esterne e vanta una forma al top, è il classico black horse della corsa.

Edgar Saba è invece una vecchia conoscenza del pubblico romagnolo. Il portacolori campano, guidato da Francesco Facci, conquistò infatti il Premio Calzolari nel 2023, prima di intraprendere una lunga e ricca esperienza sulle piste francesi.

Tra i protagonisti della serata anche Dany Capar, scoperto in provincia da Leonardo Cecchi, forgiato da Alessandro Gocciadoro e affidato alle mani di Antonio Di Nardo. Il vincitore del Gran Premio Città di Montecatini 2026 è uno dei soggetti più attesi della vigilia, così come il compagno di training Dolce Viky. Dopo una brillante carriera giovanile con la giubba veneta della famiglia Michelotto, Dolce Viky è passato a difendere i colori olandesi, gli stessi di Click Bait, e sulla pista del Savio può candidarsi a un ruolo da protagonista nelle mani di un professionista del calibro di Andrea Guzzinati.

Alle 22.30 la seconda prova, che nelle speranze di tutti non dovrà chiudere i conti con lo stesso vincitore della prima, ma fare da preludio alla “bella di mezzanotte” che sancirà il cavallo che entra nella storia.

La corsa sarà dunque tutta da vivere, con una formula che non concede appello: al termine delle due prove di qualificazione, i rispettivi vincitori si ritroveranno nel race off finale, dove in palio non ci sarà soltanto la vittoria, ma il privilegio di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro di una delle corse più iconiche del trotto internazionale.



I CAVALLI PARTECIPANTI AL 92° CAMPIONATO EUROPEO DI TROTTO OROGEL

BLEFF DIPA 1/12

ERNESTO SPRITZ 2/11

GLOBAL AGREEMENT –S-3/10

CLICK BAIT –US- 4/9

DIAMOND FRANCIS 5/8

FOLLIA D’ESI 6/7

DYLAN DOG FONT 7/6

DALI PRAV 8/5

EDGAR SABA 9/4

DANY CAPAR 10/3

DOLCE VIKY 11/2

FINALMENTE PAR 12/1

Spettacolo e intrattenmento per il pubblico di tutte le età. La serata vedrà la partecipazione delle Special Guest Laura Chiatti e Mariana Rodriguez. Bella di mezzanotte e fuochi d’artificio come da tradizione, e un intermezzo per commemorare il Campionissimo di sempre, la leggenda Varenne.