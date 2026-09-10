Chilivani, sabato il 100° Derby Sardo: un secolo di storia, tradizione e identità

OZIERI - Cento volte Derby . Cento pagine di storia dell' ippica italiana. Cento edizioni di una corsa simbolo che attraversa oltre un secolo di tradizione e identità, raccontando generazioni di cavalli, allevatori, proprietari, allenatori e fantini che hanno contribuito a costruire la storia dell’ippica sarda. Sabato 12 settembre all’ Ippodromo di Chilivani si corre il 100° Derby Sardo – Memorial Giovanni Sini , classicissima del galoppo italiano la cui storia affonda le proprie radici nel 1921, anno dell'inaugurazione dell'impianto, quando la prima edizione venne disputata alla presenza del re Vittorio Emanuele III e fu vinta da Cerva de Ozieri.

Appuntamento profondamente legato alla storia del cavallo anglo-arabo in Sardegna, la prova regina riservata a maschi interi e femmine di tre anni si correrà sulla distanza dei 2.400 metri nella pista in erba. Edizione affollatissima, con 16 pretendenti al titolo che saranno presentati al pubblico con la tradizionale sfilata. Tra i favoriti Idolo de Mores, Iliena, Inchimbe, Iridia e Ivilida. A sottolineare ulteriormente il valore della centesima edizione una dotazione di 56mila euro. In palio anche la Coppa Challenger triennale offerta dagli Eredi del Cav. Matteo Mannu, il trofeo della Famiglia Sini, la targa del Comune di Benetutti, tra i riconoscimenti anche quello del "Miglior Cavallo presentato al tondino" targato Corriere dello Sport e Tuttosport.

IL PROGRAMMA - Il 100° Derby Sardo (in palinsesto alle 21:45) sarà il momento culminante di un programma ippico che comprende complessivamente sette corse. Alle 19.00 si partirà con il Memorial Domenico Manca, condizionata di Classe 3 sui 1600 metri. Le indicazioni del programma vedono tra i favoriti Furia de L’Alguer, Nuovaman e Sole de L’Alguer. Seguirà alle 19.40 il Premio A.N.A.C.A.A.D. – Memorial Gen. Giovanni Baroncelli, condizionata per anglo-arabi di quattro anni e oltre: i favoriti sono Brigadore, Dokovic e Drakaris.

Alle 20.20 spazio al FEGENTRI World Championship for Gentlemen Riders, Handicap di Classe 1GR sui 1800 metri, con Tamalo Billy, Bull de L’Alguer e Matador indicati tra i favoriti. Alle 21.00 si correrà invece il Memorial Bebbo Ardu, Listed Race sui 2400 metri riservata ai purosangue arabi di quattro anni e oltre: il programma segnala Abu di Gallura, Delirio e Divino.

Alle 21.45, tutti gli occhi saranno rivolti al 100° Derby Sardo. La serata proseguirà alle 22.30 con un altro appuntamento storico, il 51° Gran Premio Regione Sarda – Palio dei Comuni, Handicap Principale di Classe 2 sui 2400 metri. Qui i favori del programma vanno a Self Praise, Leopold Bloom e Lohengrin. A chiudere la giornata, alle 23.10, sarà il 20° Derby Italiano del P.S.A. – Elmas Emirates Breeders Program, Listed Race sui 2400 metri per purosangue arabi di tre anni, con Evan Go, Imperatore Byvarna e Invicta indicati come favoriti.

CHE FESTA - Una grande festa dentro e fuori dalla pista. Il centesimo Derby sarà il cuore di una giornata pensata non soltanto per gli appassionati di ippica. L’Ippodromo di Chilivani diventerà per l'occasione uno spazio dedicato anche alle tradizioni equestri, alla musica, all'enogastronomia e alle famiglie. Particolare rilievo avrà la presenza dell’Arma dei Carabinieri, con l’esibizione della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e la partecipazione dei Carabinieri a Cavallo della Stazione di Foresta Burgos.

Il rapporto tra cavallo, territorio e tradizione sarda sarà raccontato anche attraverso l’esibizione delle Pariglie “La Combricola”, la sfilata delle coppie in costume a cavallo e la partecipazione di “Sa Cumpangia De Is Molentis”, con l’esibizione degli asinelli con carretto e dei Pony della Giara.

La festa coinvolgerà anche i più giovani. Prima delle corse dei grandi, la pista sarà infatti dedicata al Derby Pony, con la categoria Senior alle 18.00 e la categoria Junior alle 18.20. Nel corso della giornata sono inoltre previste l’esibizione della Funky Jazz Orchestra, un’area dedicata alle eccellenze enogastronomiche della Sardegna, Api Pizza, gelato e cocktail e uno spazio per i bambini con gonfiabili, zucchero filato e pop corn.

L'obiettivo è accompagnare il traguardo delle cento edizioni con una giornata capace di andare oltre il singolo appuntamento agonistico: il cavallo resterà il protagonista, ma attorno alla pista troveranno spazio alcune delle espressioni equestri, culturali ed enogastronomiche richiamate nella brochure dell'evento.