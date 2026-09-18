Torino prepara Derby e Oaks, riflettori su Bologna e l'Italia in Belgio. A Milano e Roma i clou del galoppo 

ROMA - Il trotto fa la voce grossa nel weekend di corse che annovera tappe di qualificazione e di verifica decisive verso il prossimo 11 ottobre , quando a Torino l’ ippodromo di Vinovo sarà al centro del trotto internazionale con il 99° Derby e le Oaks , l’ UET Elite Circuit Final e il Grand Prix de l’UET-Memorial Giuseppe Biasuzzi .

Trotto

Domani a Vinovo (inizio dalle 14:30) il primo, attesissimo atto verso Derby e Oaks: le qualificazioni dei due Gran Premi più ambiti per i 3 anni. Ottantadue cavalli e sei batterie per conquistare le finali dell’11 ottobre, tre open aperte a maschi e femmine e tre prove riservate solo alle femmine: si qualificano i primi quattro di ognuna col ripescaggio dei migliori due della classifica nazionale non altrimenti qualificati. Le batterie del Derby si correranno sul doppio chilometro, quelle delle Oaks sulla distanza del miglio.

Nella corsa verso il Derby Il Trio Jet è il favorito della Batteria A, vincitore di più classiche della sua generazione. Attenzione a Ippopotamo Tq e a Ilias D’Arc, chiamato a ritrovare la forma mostrata in Svezia. Nella Batteria B il confronto principale è tra Iambellesi Tq e In The Night Gar, con il team della femmina che ha scelto l’Open al posto delle Oaks. In seconda fila restano da seguire Imperial Dance e Inarrestabile Gio. Nella Batteria C i favori del pronostico sono per Inimitable, vincitore del Marangoni 2026 dal numero 8 e oggi al via con il 3. Ideal Turdance può rendergli dura la partenza, mentre Itan Pal Ferm, dal numero 1, può tornare competitivo su una pista gradita. Da seguire anche Izoard Blue Grif, affidato alle sapienti mani di Alessandro Gocciadoro.

Ma il sabato di trotto sarà impreziosito pure dal 27° Grand Prix de Wallonie, all’ippodromo di Mons, in Belgio, che ospiterà la sedicesima e ultima tappa dell’UET Elite Circuit 2026. In dieci al via per la gruppo 1 sui 2.840 metri, 150mila euro al vincitore, con la partecipazione di tre ‘italiani’ in pista: Cobra Killer Gar, in ottimo stato di forma, Frank Gio, il cui rientro per questa corsa era stato annunciato da tempo dal suo proprietario Antonio Somma, e Falco Killer Gar, quest’ultimo poco fortunato nel sorteggio visto che partirà con l’ultimo dei numeri disponibili.

La tre giorni di corse in sulky culminerà domenica a Bologna coi migliori 4 anni del panorama nazionale nel 78° Gran Premio Continentale - Trofeo Tomaso Grassi, altra prova di gruppo 1 che proietta l’ippodromo Arcoveggio ai vertici continentali della specialità grazie all’elevato ranking degli otto partecipanti che si sfideranno sui 2.060 metri. In prima fila al numero uno Galileo Ferm, punto fermo della generazione. Giotto Ek (2), reduce dal successo nel Gran Premio del Salento, arriva con Alessandro Gocciadoro puntando al colpo grosso dopo i piazzamenti in Derby e Orsi Mangelli. Gimmy Top (3) porta in dote grande regolarità, pure Giovaz (5), riferimento al femminile della classe 2022, punta al successo. Attenzione anche a Ginger Gio (6), dalla Normandia per il team di Sébastien Guarato con Roberto Vecchione in sulky. Nell’Albo d’Oro della corsa spicca pure il nome dell’inimitabile Varenne, vincitore dell’edizione 1999.

Galoppo

Gli appuntamenti di rilievo del weekend di galoppo saranno a Milano e Roma. Si parte stasera da San Siro, subito dopo l’Asta Selezionata Yearlings 2026 SGA a La Maura. Di scena le edizioni del Premio Pietro Bessero e del Marchese Ippolito Fassati di Balzola, rispettivamente tradizionale listed sul miglio per femmine di 3 anni ed oltre, e Super Condizionata sui 1.800 metri per cavalli di 3 anni.

Domenica, infine, l’ippodromo di Roma Capannelle festeggerà la sua riapertura con una giornata di corse e intrattenimento aperta a tutti. La data non è casuale: il 20 settembre cadono infatti i cento anni dalla grande ristrutturazione del 1926, che diede all’impianto il volto che conosciamo oggi. Tra le otto prove in programma spiccano la Listed del Premio Pandolfi e la super condizionata del Premio Scheibler.

