Milano, Moonhall Church domina a San Siro nel Premio Pietro Bessero
MILANO - Convegno di cartello ieri sera a San Siro, sulla pista milanese si sono consumate le edizioni della listed Premio Pietro Bessero e la Super Condizionata del Premio M.se Ippolito Fassati di Balzola, oltre alla TQQ valida per il Premio Armando e Roberto Renzoni, handicap riservato ai cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza del miglio.
È stata una serata che si concentrava sulla listed riservata alle femmine di 3 anni ed oltre sul miglio in pista media, con una vigilia arroventata dallo scontro Italia-Francia, ma con le cavalle nostrane che la facevano da padrone, soprattutto con una Moonhall Church abissale, in un percorso in coast to coast inarrestabile che la portava a bissare il successo delle Royal Mares ma con la sensazione netta di aver marcato un altro sensibile progresso rispetto alla vittoria di cui sopra, al netto del fatto che fosse al rientro. Buona seconda moneta per una Love Words in ogni caso regolarissima, mentre Alsaba finiva forte al terzo con un pizzico di rammarico per essere partita un po’ troppo tardi.
Per la Super Condizionata riservata ai cavalli di 3 anni sui 1.800 metri in pista media, dal campo ridotto ai minimi termini ma dallo spessore adeguato, lo schema non produceva nessun effetto dal punto di vista tattico visto che Courbett Court imponeva fin dal via un buon treno, lanciando di fatto la volata al Chelsea Believe e Sterrel’s Sea, che ingaggiavano un furibondo duello, che il secondo citato, logico favorito, faceva suo all’ultimissimo tempo di galoppo, con tanto di fotofinish molto stretto.
Tutto da vedere anche l’handicap di classe 2 sul miglio intitolato ai Renzoni sulla distanza del miglio che valeva come Super Quintè, con uno dei tre co-favoriti, Muntjak, che risolveva a suo favore il bel testa a testa contro un solidissimo Conte Attilio, mentre il front-runner Fly By Fly si manteneva in quota per il terzo su Gridodilibertà e Blu Note.
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