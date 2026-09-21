Roma, Allegri si consola a Capannelle: sigillo di Hercule Star nel Premio Scheibler

ROMA - Domenica di festa a Capannelle , accompagnata dal calore di oltre 5mila spettatori. La prima del nuovo corso, dopo l'attesa riapertura. Una giornata storica, non solo perchè capace di celebrare la ricorrenza del centenario della grande ristrutturazione dell'ippodromo del 1926, ma soprattutto per restituire alla città di Roma uno dei luoghi simbolo della sua storia sportiva e sociale. Domenica di sport, soprattutto, con una riunione dagli interessantissimi spunti tecnici che ha proposto otto corse tra le quali spiccavano il Premio Ubaldo Pandolfi , Listed sulla distanza dei 1.200 metri per femmine di 2 anni, e il Premio Conte Felice Scheibler , super condizionata sui 2.400 metri riservata ai cavalli di 3 anni.

Il Premio Ubaldo Pandolfi, prova più importante del pomeriggio capitolino, ha eletto Topaz come sua protagonista assoluta. Unica ospite estera della giornata, la portacolori della Highclere allenata da Jack Channon ha confermato i favori del pronostico (già partecipante al Royal Ascot) dimostrandosi straripante nel dominare la corsa con Finley Marsh in sella, concludendo in 1.07.94 e battendo di 2 lunghezze Charm Bear, seconda davanti ad Atena Acquaviva (terza).

Nel Premio Conte Felice Scheibler è arrivata la vittoria di Hercule Star, cavallo di proprietà di Massimiliano Allegri della Alma Racing, allenato da Stefano Botti. Affidato alle sapienti mani di Dario Di Tocco, il neo-acquisto pescato in Francia dal tecnico del Napoli si è aggiudicato la prova con una condotta giudiziosa e accorta, beffando Armstrong e una deludente Wanda. Dopo il debutto italiano dello scorso 14 agosto nella Coppa del Mare a Livorno (quarto), il figlio di Zoustar aveva ottenuto un incoraggiante terzo posto sempre a Roma lo scorso 4 settembre, prima della vittoria di ieri. Come schema ama correre a ridosso dei primi, e il suo percorso sembra in evidente crescendo. Un successo che, peraltro, ha regalato un momento di consolazione al conte Max: sul prato del Franchi il suo Napoli ha infatti faticato contro la Fiorentina, rimediando un pareggio che prolunga la fase di difficoltà degli azzurri in questo avvio di stagione.