Che weekend con l'87° Gran Premio di Merano

MERANO - Il calendario del fine settimana di corse offre numerosi appuntamenti di trotto e galoppo, ma l'attenzione generale del weekend è interamente rivolta all' ippodromo di Maia per l'ottantasettesima edizione del Gran Premio di Merano Alto Adige , in programma domenica. La classica altoatesina rappresenta il momento clou di fine settembre e catalizza l'interesse della stagione del galoppo a ostacoli.

Trotto

Napoli, Montecatini e Treviso inaugurano questo pomeriggio un intenso weekend di trotto, che vivrà il suo momento clou nella giornata di domani con il Criterium dei due anni a Torino e l’atteso Gran Premio Regione Sicilia alla Favorita di Palermo.

Domani sul tracciato di Vinovo saranno di scena i protagonisti del futuro con il Criterium Nord, prestigiose corse ‘vetrina’ riservate ai due anni indigeni sui 1.600 metri. Otto al via nella prova riservata ai maschi, coi favori del pronostico condivisi tra Lince Killer Gar, con Antonio Di Nardo alle guide per il team di Edoardo Loccisano, e Le Chapeu Point, allievo di Walter Zanetti con Roberto Vecchione in sediolo. In dieci nella prova per le femmine, dove a pretendere il pronostico è Lovely Grif, imbattuta nelle sue tre uscite, che sarà interpretata da Andrea Farolfi. A insidiarla la compagna di allenamento Lady Hawk Font, col suo preparatore Edoardo Loccisano alle guide, Luxury Gio, stimatissima dal suo allevatore e proprietario Antonio Somma, e Lotteria, con Santo Mollo per Cristian Rizzo.

All'Ippodromo La Favorita di Palermo sale la febbre per il 66° Gran Premio Regione Sicilia, gruppo 2 sul miglio per anziani da 121mila euro di dotazione. Favoritissima Funny Giò (1), punta di diamante e talentuosa femmina della Scuderia Comiantale. Anche il ruolo di contro appare scontato per Dali Prav, reduce dallo straordinario successo nell’Europeo di Cesena: per lei il numero sei non sembra essere un problema sulla carta.

Galoppo

Da domani due giorni di corse di altissimo livello attendono l’ippodromo di Maia, un meeting internazionale con 14 prove complessive che culmineranno domenica con l’edizione numero 87 del Gran Premio di Merano Alto Adige, corsa steeple per eccellenza, appuntamento ricco di storia e tradizione che si corre su un percorso a ostacoli di 5.000 metri. Tredici i partenti internazionali in rappresentanza di Francia, Repubblica Ceca e Italia: tra loro il re incontrastato delle ultime due edizioni del Gran Premio, Speed Emile, oltre all’annunciata partecipazione di L’Union Jack, cavallo in comproprietà fra la massima scuderia italiana di galoppo, la Incolinx di Diego Romeo, e la scuderia di Pierre Mbappè, zio del celebre calciatore Kylian. Domani il Gran Premio Haflinger. Accanto alla prova regina figurano anche le due Gran Corse Siepi, per gli anziani e per i 4 anni, in annunciate edizioni di forte caratura internazionale.

Domenica l’Italia del galoppo è attesa anche a Varsavia, sul prestigioso tracciato di Służewiec, per la giornata più prestigiosa dell’ippica polacca. Il nostro Cristian Demuro in sella a Mahdi du Breil correrà nel UAE President Cup – Central European Arabian Derby, prova internazionale riservata ai purosangue arabi. Quattro invece gli italiani al via nella Listed del 113° Wielka Warszawska: Alberto Sanna, Stefano Mura, Lorenzo Scalora e Dario Vargiu.