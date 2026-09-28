Jour Polaire scrive la storia nell'87° Gran Premio Merano
MERANO - Domenica da incorniciare all'ippodromo di Maia per l'appuntamento più atteso della stagione. L'ottantasettesima edizione del Gran Premio di Merano Alto Adige, la corsa in steeplechase per antonomasia dell'ippica italiana, ha eletto Jeur Polaire nuovo re della classica altoatesina, regalando alla Francia un trionfo tanto prestigioso quanto meritato.
Cinquemila metri avvincenti e spettacolari in una prova caratterizzata da diverse cadute, decisa da una progressione esplosiva del cavallo francese dopo l'ultimo dei 24 ostacoli: un allungo che lo ha reso imprendibile, consentendogli di precedere la concorrenza di oltre otto lunghezze. Il due volte campione Speed Emile, a caccia di uno storico tris, si è dovuto inchinare al suo connazionale accontentandosi di un onorevole secondo posto, terzo Ches Demonmirail, portacolori della scuderia giallonera Aichner.
Una storia di prime volte quella consumata sul tracciato meranese, con il primo successo nel Gran Premio per il 7 anni allenato da Mickael Seror, anch'esso alla prima presenza a Maia e subito al traguardo, e per il suo fantino Joel Phelippe, ventiduenne della Costa d’Avorio naturalizzato francese, primo jockey di colore nella storia della corsa.
Tra le altre prove clou di giornata bel successo per Kaja con Felix de Giles, a segno nella Gran Corsa Siepi d’Italia con un finale di eccezionale potenza davanti alla talentuosa Olympic Story, e per Woods, che ha respinto sul palo il temibile Watergate nella Siepi dei 4 Anni. Parla francese anche il Gran Criterium d’Autunno, risolto da Fleur De Vie con James Reveley, per il training di Davide Satalia e i colori di Pierre Mbappé, zio del Kylian stella del Real Madrid e capitano della nazionale di Zizou Zidane.
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